В морозные дни коммунальные службы рассчитывают на помощь минчан в уборке снега

Новости Беларуси. Задержка в работе общественного транспорта до 25 минут, проблемы с автомобилями и холод, от которого минчане уже отвыкли.
За день в столице температура воздуха опустилась почти на 16 градусов.
И это лишь разминка зимы перед настоящими крещенскими морозами.
Синоптики морально готовят минчан к минус 30. Один из проверенных способов, чтобы не замёрзнуть и принести пользу городу –
взять в руки лопату и помочь с расчисткой снега коммунальным службам.
Не смотря на то, что специалисты со своей задачей стараются справляться вовремя, поддержку минчан принимают с удовольствием, предоставляя весь необходимый инвентарь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.