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В морозные дни коммунальные службы рассчитывают на помощь минчан в уборке снега

05 января 2017 19:01
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Новости Беларуси. Задержка в работе общественного транспорта до 25 минут, проблемы с автомобилями и холод, от которого минчане уже отвыкли.

За день в столице температура воздуха опустилась почти на 16 градусов.

И это лишь разминка зимы перед настоящими крещенскими морозами.

Синоптики морально готовят минчан к минус 30. Один из проверенных способов, чтобы не замёрзнуть и принести пользу городу –

взять в руки лопату и помочь с расчисткой снега коммунальным службам.

Не смотря на то, что специалисты со своей задачей стараются справляться вовремя, поддержку минчан принимают с удовольствием, предоставляя весь необходимый инвентарь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Снегопады

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