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«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций

10 марта 2021 20:57
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Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить наших зрителей с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом делают мир лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героиня новой серии совместного проекта национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – начальник станций «Могилевская» и «Автозаводская» Минского метрополитена Татьяна Глуздакова.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-1

Солнце мы, конечно, можем видеть, когда выходим на обход станции, когда смотрим прилегающую территорию и пешеходные переходы. А так солнце, конечно, мы не видим.

Самое главное – пассажира утром встречать с улыбкой. Наверное, как встретил, так и день у пассажира удался.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-4

Татьяна Глуздакова, начальник станций «Могилевская» и «Автозаводская» Минского метрополитена:
В метрополитене я тружусь 31 год. 27 лет я работаю начальником станций «Могилевская», «Автозаводская».

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-7

– Как дела у нас? 
– Все у нас хорошо. Штат смены согласно графику, поезда следуют по расписанию.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-10

Татьяна Глуздакова:
Мне нравилась железная дорога. У меня мать работала на железной дороге.

У меня в подчинении 86 человек. В обязанности мои входит в первую очередь организация движения поездов, организация перевозок. Когда пришла в 1990 году в метрополитен, конечно, пассажироперевозки были намного меньше, чем сегодня. Сейчас перевозка увеличилась, увеличилось количество станций в метрополитене. Поэтому тяжелее, конечно.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-13

Григорий Якимков, ведущий инженер службы движения Минского метрополитена:
Так получилось, что еще до метрополитена она работала на железной дороге. И, когда наши работники защищали дипломы в Оршанском железнодорожном техникуме, она также защищалась в этот же день. Ну, я присутствовал в комиссии. Уже тогда был заметен ее уровень подготовки, ее отношение вообще и коммуникабельность. Она на своем месте и умеет работать с людьми.

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«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-16

Потому что мы должны спасти жизнь человеку в первую очередь

Татьяна Глуздакова:
Бывает все на работе. Бывает и плохое, бывает и хорошее, но как-то стараешься сор из избы никогда не выносить.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-19

У нас был на станции «Автозаводской» такой случай: пассажир рано утром ехал на работу, закружилась голова и он упал на путь. Дежурная по станции не растерялась. Просто так мы не бросаемся на рельсы – нужно снять напряжение в первую очередь, чтобы прыгать на рельсы.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-22

Напряжение на контактном рельсе 825 Вольт. Мы несем ответственность не только за себя лично, мы несем ответственность за своих пассажиров. Вот это самое главное. Если бывают какие-то у нас непредвиденные ситуации, чтобы мы могли четко выйти из этой непредвиденной ситуации. Потому что мы должны спасти жизнь человеку в первую очередь.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-25

Валентина Кубашова, начальник станций «Московская» и «Восток» Минского метрополитена:
Очень важно, чтобы человек стоял опытный. Знал, умел сам и показал другим, и его люди слушались. Вот ее люди слушаются. И значит, ты уверен, что будет все очень четко работать. Ведь от чего зависит безопасность? От четкости организации работы. Вот она это умеет и может.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-28

Осматривайте хорошо вагоны. Смотрите на бесхозные предметы.

В первую очередь мы помогаем молодым специалистам. Они приходят подготовленные, хорошо подготовленные, но теория

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-31

Ирина Пинчукова, заместитель начальника дистанции службы движения Минского метрополитена:
Татьяна Ивановна всегда обучает молодое поколение. Перспективное молодое. Молодые специалисты, которые к ней приходят, все сдают экзамены с блеском. Они хорошо себя рекомендуют в дальнейшем в связи с тем, что Татьяна Ивановна закладывает основы. Основы, которые в дальнейшем вырастают – конечно, благодаря ей. Благодаря хорошему руководителю.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-34

Татьяна Глуздакова:
Здравствуйте, дорогие ребята. Я когда-то – наверное, как и вы – тоже получила среднее образование. Я, правда, училась в Оршанском техникуме железнодорожного транспорта. В дальнейшем, конечно, мне это очень-очень пригодилось. Вы все окончите свое учебное заведение, все получите рабочие специальности. Кто-то уйдет на метрополитен.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-37

Татьяна Глуздакова:
На станции очень много молодого поколения. В первую очередь мы помогаем молодым специалистам, которые пришли к нам из колледжей, техникумов, училищ, получить специальность. Они приходят подготовленные, хорошо подготовленные. Но теория. Мы же здесь помогаем им карьерный рост делать, общие навыки, чем дышит вообще и живет метрополитен.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-40

Татьяна Глуздакова:
Всегда помогаем добрым словом. Если надо поругать, можем и поругать. Наверное, в моей жизни тоже были хорошие наставники, которые мне помогали в свое время, рассказывали и показывали, учили.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-43

– Насколько я понимаю, вы все будущие машинисты электропоездов. Кто-то, может, на железной дороге, кто-то будет работать в метрополитене. Много у вас планируют ребят в метрополитене работать? 
– Все. 
– Вся группа будущие машинисты наши? 
– Да. 
– Понятно. Это очень приятно, что такая молодежь у нас будет в ближайшее время.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-46

– Может, у вас какие-то вопросы есть по работе? Спрашивайте. 
– Я хотел бы узнать: вот, у нас скоро начнется практика – как будет проходить наш рабочий день?

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Как не работать? Я не могу этого никогда понять

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-49

Валентина Кубашова:
Надежный товарищ, коллега, к которому можно всегда обратиться за советом. Никогда не подведет. Как говорил наш Григорий Федорович, я бы с ней в разведку пошел или не пошел – вот я бы с ней пошла.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-52

Ирина Пинчукова:
Человек, который относится к подчиненным как к близким, родным людям. В связи с тем, что она мама, многодетная мама, все свое добро, весь потенциал, опыт она приносит сюда, на станцию, своим родным работникам.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-55

Татьяна Глуздакова:
Метро для города – это вообще, мне кажется, самое необходимое. Если вдруг бывают перебои в городском транспорте, то, соответственно, становится все. И к нам пассажиропоток буквально увеличивается сразу в несколько раз. У нас всегда тепло, уютно, дождь не идет. Сел и поехал.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-58

Но самое главное, я тоже считаю так, что для человека это труд. Потому что как не работать? Я не могу этого никогда понять. Ты чем-то занят, тебя видят, понимают. Даже когда выходные дни бывают – два-три дня, большие выходные – как можно лежать, ничего не делать? Сам себе всегда находишь работу. Это работа или дома, или на даче. Это не только материальное, труд, но и вообще самое главное для человека.

«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций-61

Если ты хорошо работаешь на своем рабочем месте, это будет хорошо и для всей страны в целом. Государство будет от этого только процветать.

От меня и от моей работы зависит многое. От меня и от каждого человека.

# Минское метро # общество # Татьяна Глуздакова # Григорий Якимков # Валентина Кубашова # Ирина Пинчукова # Фотофакт

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