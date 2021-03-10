«Просто так мы не бросаемся на рельсы». Как работается в метро Минска мы спросили у начальника станций

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить наших зрителей с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом делают мир лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героиня новой серии совместного проекта национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – начальник станций «Могилевская» и «Автозаводская» Минского метрополитена Татьяна Глуздакова.

Солнце мы, конечно, можем видеть, когда выходим на обход станции, когда смотрим прилегающую территорию и пешеходные переходы. А так солнце, конечно, мы не видим. Самое главное – пассажира утром встречать с улыбкой. Наверное, как встретил, так и день у пассажира удался.

Татьяна Глуздакова, начальник станций «Могилевская» и «Автозаводская» Минского метрополитена:

В метрополитене я тружусь 31 год. 27 лет я работаю начальником станций «Могилевская», «Автозаводская».

– Как дела у нас?

– Все у нас хорошо. Штат смены согласно графику, поезда следуют по расписанию.

Татьяна Глуздакова:

Мне нравилась железная дорога. У меня мать работала на железной дороге. У меня в подчинении 86 человек. В обязанности мои входит в первую очередь организация движения поездов, организация перевозок. Когда пришла в 1990 году в метрополитен, конечно, пассажироперевозки были намного меньше, чем сегодня. Сейчас перевозка увеличилась, увеличилось количество станций в метрополитене. Поэтому тяжелее, конечно.

Григорий Якимков, ведущий инженер службы движения Минского метрополитена:

Так получилось, что еще до метрополитена она работала на железной дороге. И, когда наши работники защищали дипломы в Оршанском железнодорожном техникуме, она также защищалась в этот же день. Ну, я присутствовал в комиссии. Уже тогда был заметен ее уровень подготовки, ее отношение вообще и коммуникабельность. Она на своем месте и умеет работать с людьми. «Были, конечно, моменты, когда меня обзывали «богомолкой». Игуменья Гавриила, какой вы её не знаете

Потому что мы должны спасти жизнь человеку в первую очередь Татьяна Глуздакова:

Бывает все на работе. Бывает и плохое, бывает и хорошее, но как-то стараешься сор из избы никогда не выносить.

У нас был на станции «Автозаводской» такой случай: пассажир рано утром ехал на работу, закружилась голова и он упал на путь. Дежурная по станции не растерялась. Просто так мы не бросаемся на рельсы – нужно снять напряжение в первую очередь, чтобы прыгать на рельсы.

Напряжение на контактном рельсе 825 Вольт. Мы несем ответственность не только за себя лично, мы несем ответственность за своих пассажиров. Вот это самое главное. Если бывают какие-то у нас непредвиденные ситуации, чтобы мы могли четко выйти из этой непредвиденной ситуации. Потому что мы должны спасти жизнь человеку в первую очередь.

Валентина Кубашова, начальник станций «Московская» и «Восток» Минского метрополитена:

Очень важно, чтобы человек стоял опытный. Знал, умел сам и показал другим, и его люди слушались. Вот ее люди слушаются. И значит, ты уверен, что будет все очень четко работать. Ведь от чего зависит безопасность? От четкости организации работы. Вот она это умеет и может.

Осматривайте хорошо вагоны. Смотрите на бесхозные предметы. В первую очередь мы помогаем молодым специалистам. Они приходят подготовленные, хорошо подготовленные, но теория

Ирина Пинчукова, заместитель начальника дистанции службы движения Минского метрополитена:

Татьяна Ивановна всегда обучает молодое поколение. Перспективное молодое. Молодые специалисты, которые к ней приходят, все сдают экзамены с блеском. Они хорошо себя рекомендуют в дальнейшем в связи с тем, что Татьяна Ивановна закладывает основы. Основы, которые в дальнейшем вырастают – конечно, благодаря ей. Благодаря хорошему руководителю.

Татьяна Глуздакова:

Здравствуйте, дорогие ребята. Я когда-то – наверное, как и вы – тоже получила среднее образование. Я, правда, училась в Оршанском техникуме железнодорожного транспорта. В дальнейшем, конечно, мне это очень-очень пригодилось. Вы все окончите свое учебное заведение, все получите рабочие специальности. Кто-то уйдет на метрополитен.

Татьяна Глуздакова:

На станции очень много молодого поколения. В первую очередь мы помогаем молодым специалистам, которые пришли к нам из колледжей, техникумов, училищ, получить специальность. Они приходят подготовленные, хорошо подготовленные. Но теория. Мы же здесь помогаем им карьерный рост делать, общие навыки, чем дышит вообще и живет метрополитен.

Татьяна Глуздакова:

Всегда помогаем добрым словом. Если надо поругать, можем и поругать. Наверное, в моей жизни тоже были хорошие наставники, которые мне помогали в свое время, рассказывали и показывали, учили.

– Насколько я понимаю, вы все будущие машинисты электропоездов. Кто-то, может, на железной дороге, кто-то будет работать в метрополитене. Много у вас планируют ребят в метрополитене работать?

– Все.

– Вся группа будущие машинисты наши?

– Да.

– Понятно. Это очень приятно, что такая молодежь у нас будет в ближайшее время.

– Может, у вас какие-то вопросы есть по работе? Спрашивайте.

– Я хотел бы узнать: вот, у нас скоро начнется практика – как будет проходить наш рабочий день? «Я очень горела тем, что я хочу служить». Ольга Чемоданова откровенно о себе и своём отношении к жизни Как не работать? Я не могу этого никогда понять

Валентина Кубашова:

Надежный товарищ, коллега, к которому можно всегда обратиться за советом. Никогда не подведет. Как говорил наш Григорий Федорович, я бы с ней в разведку пошел или не пошел – вот я бы с ней пошла.

Ирина Пинчукова:

Человек, который относится к подчиненным как к близким, родным людям. В связи с тем, что она мама, многодетная мама, все свое добро, весь потенциал, опыт она приносит сюда, на станцию, своим родным работникам.

Татьяна Глуздакова:

Метро для города – это вообще, мне кажется, самое необходимое. Если вдруг бывают перебои в городском транспорте, то, соответственно, становится все. И к нам пассажиропоток буквально увеличивается сразу в несколько раз. У нас всегда тепло, уютно, дождь не идет. Сел и поехал.

Но самое главное, я тоже считаю так, что для человека это труд. Потому что как не работать? Я не могу этого никогда понять. Ты чем-то занят, тебя видят, понимают. Даже когда выходные дни бывают – два-три дня, большие выходные – как можно лежать, ничего не делать? Сам себе всегда находишь работу. Это работа или дома, или на даче. Это не только материальное, труд, но и вообще самое главное для человека.