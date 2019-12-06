1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше

Сергей Горовой, директор частного предприятия:

У нас желание, конечно же, есть работать. Прежде всего, как и у коммерсантов малого и среднего бизнеса – желание, прежде всего, заработать. Заработать правильно, честно. У нас есть идея с помощью 506-го указа расшириться. Есть понимание, как работать на рынке белорусском, на литовском, работать с Украиной, Россией.