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1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше

06 декабря 2019 09:59
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Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили частный завод по производству кружев в Орше.

1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше-1

1.600 метров в месяц изо льна и хлопка. Ажурные элементы по-оршански используют даже при производстве знаменитых слуцких поясов.

1 600 метров в месяц изо льна и хлопка. Кружева для слуцких поясов делают в Орше-4

Сергей Горовой, директор частного предприятия:
У нас желание, конечно же, есть работать. Прежде всего, как и у коммерсантов малого и среднего бизнеса – желание, прежде всего, заработать. Заработать правильно, честно. У нас есть идея с помощью 506-го указа расшириться. Есть понимание, как работать на рынке белорусском, на литовском, работать с Украиной, Россией.

# Бизнес в Беларуси # общество # Сергей Горовой

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