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Reuters: США не ввели санкции против Беларуси вместе с Британией и Канадой

01 октября 2020 08:15
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Новости Беларуси. США воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси из-за разногласий по этому вопросу в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Reuters: США не ввели санкции против Беларуси вместе с Британией и Канадой-1

Об этом говорят источники Reuters. Агентство ранее утверждало, что три страны должны были принять совместные ограничения 25 сентября. По данным агентства, Вашингтон отказался от санкций в надежде на то, что в Брюсселе выработают единую позицию по этому вопросу.  

Reuters: США не ввели санкции против Беларуси вместе с Британией и Канадой-4

Меж тем в МИД Беларуси заявили, что введение новых санкций несет в себе особую угрозу, что чревато непоправимыми последствиями.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # общество # Фотофакт

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