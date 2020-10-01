Reuters: США не ввели санкции против Беларуси вместе с Британией и Канадой

Новости Беларуси. США воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси из-за разногласий по этому вопросу в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. США воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси из-за разногласий по этому вопросу в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорят источники Reuters. Агентство ранее утверждало, что три страны должны были принять совместные ограничения 25 сентября. По данным агентства, Вашингтон отказался от санкций в надежде на то, что в Брюсселе выработают единую позицию по этому вопросу.
Меж тем в МИД Беларуси заявили, что введение новых санкций несет в себе особую угрозу, что чревато непоправимыми последствиями.