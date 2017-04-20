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Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова

20 апреля 2017 20:53
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Новости Беларуси. Прогулки по обновленному проспекту Победителей и наряд для столицы ко Дню Победы.

Оксана Семашко, СТВ:
В столице продолжается весенний марафет. Новенькой тротуарной плиткой сегодня обновили проспект Победителей.

В районе музея истории Великой Отечественной войны ремонтные работы развернулись по обе стороны. Здесь недавно обновили опоры освещения (многие уличные фонари в здесь уже отслужили полвека и требуют замены). Планируется, что старые заменят долговечные оцинкованные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова-1

На очереди реконструкция участка от площади Ленина до улицы Козлова.   

Александр Жингилевич, электромонтер:
Здесь когда опоры новые ставились, работы велись, копались, поэтому все попроседало. Мы сейчас восстанавливаем, чтоб было ровно.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Оксана Семашко

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