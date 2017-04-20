Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова

Новости Беларуси. Прогулки по обновленному проспекту Победителей и наряд для столицы ко Дню Победы.

Оксана Семашко, СТВ:

В столице продолжается весенний марафет. Новенькой тротуарной плиткой сегодня обновили проспект Победителей.

В районе музея истории Великой Отечественной войны ремонтные работы развернулись по обе стороны. Здесь недавно обновили опоры освещения (многие уличные фонари в здесь уже отслужили полвека и требуют замены). Планируется, что старые заменят долговечные оцинкованные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.