«Не управление, а согласие». Почему с ребёнком надо вести себя так, как будто он сам себя воспитывает?

Шалва Амонашвили, педагог, психолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Шалва Амонашвили, педагог, психолог:

Просто любите детей и в этой любви дайте знания. Они полюбят вас взамен и будут глотать эти знания.

Но учителя многие с трудом это понимают, не приучены к любви.

Приучены к методикам, технологиям, а в них любви нет. Не только в душе, но и способом надо любить ребёнка. Дай ему право выбора. Как будто, выбора. Как будто, он – участник этого процесса. Как будто, он сам себя воспитывает. Как будто, он иногда тебя самого учит. Как будто. Ибо «как будто» – модус психологии ребёнка. Это – модус психологии согласия. Не управление, а согласие.