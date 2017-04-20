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«Всю жизнь отдать ребёнку – это не годится»: педагог Шалва Амонашвили

20 апреля 2017 20:33
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Шалва Амонашвили, педагог, психолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Возникает дилемма: получается, что взрослому человеку надо заниматься не своей карьерой, не своими профессиональными успехами, а полностью посвятить себя детям?

Шалва Амонашвили, педагог, психолог:
Вчера подходила ко мне мама. Красивая молодая женщина, со слезами на глазах, при том. И она мне сказала, что: «У меня ребёнок 11-ти месяцев и вот ищу работу. Не знаю, как быть – ребёнка воспитывать или работать?» Я спрашиваю, хотела ли она иметь ребёнка. Она сказала: «Очень хотела иметь ребёнка». «Вот, и Бог послал тебе ребёнка».

Есть приоритеты в жизни – сейчас или работать, или воспитывать.

Надо выбирать. Но, раз к тебе пришёл ребёнок, и у него другой не будет мамы, а ты одна  – значит, надо жертвовать чем-то. Пусть подождёт работа. Воспитай ребёнка, доведи до какого-то уровня. Потом высвободится время – и займёшься и тем, и этим. Она ушла спокойной. Конечно, чтобы посвятить всю жизнь, себя потерять – это, значит, ребёнка тоже потерять. Всю жизнь отдаю ребёнку – это не годится. Надо отдавать часть времени с таким сердцем, которое нужно для воспитания. Отец – борец, мыслитель, руководитель, труженик, творческий. Пусть гордится отцом, каким он является в обществе. И эта гордость есть воспитательная сила. Так же и мама.  

Полностью интервью смотрите здесь: «Просто любите детей и в этой любви дайте знания»

# общество # Дети # Шалва Амонашвили

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