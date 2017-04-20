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Педагог Шалва Амонашвили: «Если раздражаетесь, Вы уже – не воспитатель Ваших детей»

20 апреля 2017 20:33
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Шалва Амонашвили, педагог, психолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Где взять в современном мире взрослому человеку силы для того, чтобы не раздражаться на ребёнка? Для того, чтобы разрешать ему шалить?

Шалва Амонашвили, педагог, психолог:
Если у Вас иногда не хватает терпения, и Вы взрываетесь, возмущаетесь, раздражаетесь: в это самое мгновение Вы уже – не воспитатель Ваших детей. А воспитание мгновенно терять нельзя.

В какое мгновение, что будет ребёнок воспринимать от нас – мы не знаем.

При раздражении Вашем дети становятся невменяемыми. Они могут Вас воспринимать, а Вы из себя извлекаете самые дурные мысли.

Но как это остановить? Таких людей нет, которые никогда не теряют терпения. Может быть, Вы?

Шалва Амонашвили:
Я уже научился. Не совсем освободиться, научиться, хотя бы, внешне не выражать. То есть, говорят: «Держать себя в руках» – это очень важно. Выйдите в другую комнату, оставьте детей в покое. Вы раздражены, Вы сейчас хотите успокаивать Ваши нервы на детях, а причём они тут?

Полностью интервью смотрите здесь: «Просто любите детей и в этой любви дайте знания»

# общество # Дети # Шалва Амонашвили

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