Проспект Машерова в июне 6 раз перекроют для репетиций парада. График движения транспорта

Новости Беларуси. С 21.00 до 23.00 будет перекрыто движение на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В это время рота почётного караула будет оттачивать мастерство к параду 3 июля.

Всего в июне пройдёт 6 тренировок. В это же время участок будет закрыт 6, 10, 13, 17 и 20 числа. Чтобы не попасть в затор автомобилистам советуют заранее выбрать другую дорогу.