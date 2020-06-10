Прощание со школой. Белорусские выпускники получат аттестаты 10 и 11 июня

Новости Беларуси. Прощание со школой. Свыше 52 тысяч 11-классников получат аттестаты зрелости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 86 тысяч юношей и девушек оканчивают 9 класс. Торжественные церемонии вручения первых документов об образовании состоятся 10 и 11 июня по всей стране.

Правда, привычных выпускных вечеров в этом году не будет. Свои коррективы в многолетнюю традицию внес COVID-19. Опасность распространения инфекции требует особого подхода, где во главе угла – безопасность детей, их родителей и педагогов.