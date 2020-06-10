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Прощание со школой. Белорусские выпускники получат аттестаты 10 и 11 июня

10 июня 2020 07:04
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Новости Беларуси. Прощание со школой. Свыше 52 тысяч 11-классников получат аттестаты зрелости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 86 тысяч юношей и девушек оканчивают 9 класс.

Торжественные церемонии вручения первых документов об образовании состоятся 10 и 11 июня по всей стране.

Прощание со школой. Белорусские выпускники получат аттестаты 10 и 11 июня-1

Правда, привычных выпускных вечеров в этом году не будет. Свои коррективы в многолетнюю традицию внес COVID-19. Опасность распространения инфекции требует особого подхода, где во главе угла – безопасность детей, их родителей и педагогов.

Прощание со школой. Белорусские выпускники получат аттестаты 10 и 11 июня-4

Прощание со школой. Белорусские выпускники получат аттестаты 10 и 11 июня-6

Если позволит погода, вручения аттестатов пройдут днем на открытом воздухе на пришкольных территориях. В целом, формат торжественного мероприятия каждое учебное заведение вправе определить самостоятельно.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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