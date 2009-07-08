Прощание с Майклом Джексоном его дочери Перис (ВИДЕО)

Трансляцию церемонии прощания с Майклом Джексоном, прошедшую 7 июля в Лос-Анджелесе, посмотрели вдвое больше пользователей сайта MSN, чем инаугурацию Барака Обамы 20 января 2009 года.

Церемония прощания привлекла на сайт более 3 миллионов посетителей.

В то же время на сайте CNN прощание с певцом посмотрели 9,7 миллиона человек, что однако оказалось почти в три раза меньше по сравнению с аудиторией трансляции вступления Обамы в должность президента США. В период с 12 часов до 17 часов по местному времени пока шла церемония прощания на сайте побывали 11,8 миллиона пользователей, был зафиксирован 81 миллион просмотров страниц.

Сотрудничавшая с CNN социальная сеть Facebook, на которой публиковались комментарии пользователей к видеоряду, заявила, что количество обновлений страниц сайта в минуту достигало 6 тысяч.

По данным мониторинга компании Akamai Technologies, общий трафик интернета во время прощания с королем поп-музыки вырос на 19 процентов и иногда даже увеличивался на 33 процента.

Обсуждения прощания с Джексоном заняли первую десятку самых популярных тем на сервисе микроблогов Twitter, сообщают информагентства.