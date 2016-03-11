Новости Беларуси. Пропускная способность таможенных пунктов на белорусско-польской границе увеличится в полтора раза. Такая возможность появилась благодаря внедрению новейших информационных технологий при оформлении автомобилей и грузов как с нашей, так и с сопредельной стороны. Об этом говорили на встрече руководителей таможенных служб Беларуси и Польши в пункте пропуска «Брузги» Гродненской области.

Планируется, что государства будут обмениваться информацией о перемещаемых через общую границу товарах. А значит время оформления грузов значительно сократится. В частности, за счет исключения повторного досмотра одного и того же автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Растем с точки зрения информационных технологий. Если вчера мы могли оформлять 100 машин в условную единицу времени, то сегодня мы готовы 150 оформлять. И мы состыковываем возможности наши и польские, насколько мы сегодня можем принять, какие объемы на свой участок. Если мы готовы, то подписываем соглашение и оповещаем всех заинтересованных.

Мариан Банась, руководитель таможенной службы Республики Польша:

Наша совместная работа всегда приносила положительные результаты, и мы надеемся, что так будет и дальше. Вся необходимая инфраструктура для увеличения грузопотока на белорусской стороне создана. В Польше завершается модернизация, поэтому перспективы совместной работы очевидны.