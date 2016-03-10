Пенсионный возраст в Беларуси: истории тех, кто работает в 80 и даже 95 лет

Новости Беларуси. В Беларуси после выхода на заслуженный отдых продолжает работать каждый четвертый пенсионер. Среди трудовых долгожителей, тех, кто отметив 90-летний юбилей, все еще в рабочем строю 6 женщин и 13 мужчин. Это, конечно, исключение из правил, а вот среди 70-ти и 80-летних немало тех, кто пока не собирается отдыхать. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ выслушала аргументы.

Игорю Яковлевичу – 81. Он стоял на заре развития компьютерной техники: ЭВМ освоил еще в 59-ом. Не только изучил, но и сам создал язык программирования, рассчитывал заряд твердого топлива и возможности баллистических ракет, преподавал в нескольких вузах. Официально на пенсию мужчина вышел всего 5 лет назад, но и сегодня он по несколько часов в день работает в глобальной сети.

Игорь Подашевский:

Поддерживаю собственный сайт. Идея очень простая. Для подавляющего большинства целей, для проведения расчетов надо просто уметь пользоваться готовыми пакетами готовых программ. А это надо освоить. Так вот как это освоить, я и постарался в обучающих курсах изложить.

Он редко задумывается о возрасте. Главное, чтобы оставались силы работать. В 60 лет, когда принято уходить на заслуженный отдых, он вовсе не чувствовал себя пенсионером.

Игорь Подашевский:

В 60 лет не хотелось пробивать талончики – не хотелось считать себя пенсионером. Тогда бесплатный проезд был для пенсионеров. У меня в 60 лет выходить на пенсию потребности не было.

Василию Романовичу – 95. Он сражался за Сталинград, освобождал Беларусь, встречал Победу в Кёнигсберге. И, кажется, единственное, чего он боится сегодня – остаться без любимой работы. В Гродненской ветеранской организации фронтовик возглавляет комиссию, которая возвращает из небытия имена павших на фронтах Великой Отечественной. Из списков неизвестных уже вычеркнуты сотни фамилий.

Василий Коломиец, ветеран Великой Отечественной войны:

Я жив, и сегодня празднуем моё 95-летие только благодаря тому, что постоянно в работе.

Татьяна Александровна по жизни идёт с крейсерской скоростью. Всё у неё разложено по полочкам. 40 лет трудового стажа, выход на пенсию и новое дело — служба знакомств.

Татьяна Храмцова, сваха:

Выйдя на пенсию, как можно сидеть? Как можно сидеть сложа руки? Надо двигаться, надо работать! Надо что-то делать! И делать это надо с душой.

В свои 60, 80 и даже 90 они по-прежнему на гребне жизни. И уверены: знак равенства между возможностью трудиться и возрастом ставить не нужно.