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Белорусских студентов обучат краудфандингу: эксперимент стартовал в главном вузе страны

11 марта 2016 05:57
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Новости Беларуси. Белорусских студентов обучат краудфандингу. Эксперимент стартовал в главном вузе страны. Суть новых лекций в том, чтобы грамотно оценивать собственные идеи, проводить маркетинговые исследования, а самое главное осуществлять поиск спонсорской помощи для реализации проектов.

Надо сказать, что краудфандинг в нашей стране стремительно набирает обороты. Это, так сказать, народное финансирование, когда люди дают деньги на то, что им интересно. Например, кто-то заинтересован в выходе книги или проведении концерта и готов внести в это определенную сумму. В случае, если проект не реализован, то деньги возвращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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