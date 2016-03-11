Новости Беларуси. Белорусских студентов обучат краудфандингу. Эксперимент стартовал в главном вузе страны. Суть новых лекций в том, чтобы грамотно оценивать собственные идеи, проводить маркетинговые исследования, а самое главное осуществлять поиск спонсорской помощи для реализации проектов.

Надо сказать, что краудфандинг в нашей стране стремительно набирает обороты. Это, так сказать, народное финансирование, когда люди дают деньги на то, что им интересно. Например, кто-то заинтересован в выходе книги или проведении концерта и готов внести в это определенную сумму. В случае, если проект не реализован, то деньги возвращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.