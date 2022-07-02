«Пропитаться настроением самого главного праздника». Вот как готовятся к 3 июля на площадке у Дворца спорта

Новости Беларуси. Развлечения на любой вкус и возраст к главному празднику страны готовят все районы столицы. На каждой концертной площадке уже сегодня, 2 июля, организаторы создали атмосферу торжества и хорошего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а главная праздничная площадка Дня Независимости по традиции у Дворца спорта.

Владимир Богдан, телеведущий:

Я смотрю: народ собирается активно, несмотря на то что сейчас +35 °C. Можно было бы купаться где-то на речке, но нет, многие предпочитают послушать хорошую музыку, пропитаться настроением самого главного праздника нашей страны – Дня Независимости.

Я очень рад, что именно мы приложили усилия, чтобы завтрашний праздник удался. И он начинается уже сегодня. Вся страна, весь город гуляют все выходные, и это прекрасно.

Также на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка. «Сделано в Беларуси» – под таким слоганом отечественные производители выставят продукцию на прилавки. Напитки, блюда разных национальных кухонь – все это ждет минчан и гостей столицы 3 июля с 12:00.