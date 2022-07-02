Лауреат «Славянского базара» о вдохновении и творчестве: я песни пишу так – это какой-то пройденный этап времени

Новости Беларуси. Развлечения на любой вкус и возраст к главному празднику страны готовят все районы столицы. На каждой концертной площадке уже сегодня, 2 июля, организаторы создали атмосферу торжества и хорошего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а главная праздничная площадка Дня Независимости по традиции у Дворца спорта.

Сегодня здесь выступают молодые исполнители, но их лирика – об истории нашей страны. Это классические хиты в современной обработке, а также совершенно новый взгляд на музыкальную подноготную белорусского языка. В списке артистов также Даниил Мышковец. Этим вечером на площадке open air он презентует как минимум две новые песни.