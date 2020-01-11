Пропавший 5-летий мальчик из Гродно найден живым в Анапе

Новости Беларуси. Пропавший мальчик из Гродно Михаэль Якимчик найден живым в Анапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-летний Миша пропал в конце октября. Его мама Людмила выехала в Россию, чтобы встретиться с сыном после двух с половиной месяцев разлуки. Вот эти трогательные кадры.

Родители мальчика в разводе. Отец утром забрал сына из детского сада, и с тех пор местонахождение обоих было не известно. День рождения и новогодние праздники ребенок встретил вдали от дома.

По факту исчезновения отца и 5-летнего сына в Гродно возбуждено уголовное дело

Поиски вели правоохранители и волонтеры. Наконец, пришла весть из Анапы. Отца задержали, а Миша ждал маму в детском приюте. 11 января они вернулись в Беларусь.