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Пропавший 5-летий мальчик из Гродно найден живым в Анапе

11 января 2020 11:39
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Новости Беларуси. Пропавший мальчик из Гродно Михаэль Якимчик найден живым в Анапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропавший 5-летий мальчик из Гродно найден живым в Анапе-1

5-летний Миша пропал в конце октября. Его мама Людмила выехала в Россию, чтобы встретиться с сыном после двух с половиной месяцев разлуки. Вот эти трогательные кадры.

Пропавший 5-летий мальчик из Гродно найден живым в Анапе-4

Родители мальчика в разводе. Отец утром забрал сына из детского сада, и с тех пор местонахождение обоих было не известно. День рождения и новогодние праздники ребенок встретил вдали от дома.

По факту исчезновения отца и 5-летнего сына в Гродно возбуждено уголовное дело

Поиски вели правоохранители и волонтеры. Наконец, пришла весть из Анапы. Отца задержали, а Миша ждал маму в детском приюте. 11 января они вернулись в Беларусь.

Пропавший 5-летий мальчик из Гродно найден живым в Анапе-7

# Дети # общество # Михаэль Якимчик # Фотофакт

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