«7 дней» отмечает 30-летие со дня выхода первого номера в печать

Новости Беларуси. Три десятка лет с читателем. Еженедельник «7 дней» принимает поздравления с юбилеем со дня выхода первого номера в печать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы юбиляр вырос, но не постарел. Количество страниц увеличилось. В то же время рубрики и статьи всегда актуальны. Представители МЧС, МВД, Министерства обороны, издатели, коллеги и, конечно, читатели – вот лишь небольшой список тех, кто пришел торжественно поздравить любимое издание. Желали в основном «обязательно дожить до столетия».

Елена Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней»:

Накануне 30-летнего юбилея мы проделали большую работу. Мы опросили наших читателей, это сотни человек, опубликовали анкету, можно было также заполнить ее и на сайте. И узнали социальный портрет своего читателя – это человек с высшим образованием, среднего дохода и самых разносторонних интересов. Мы ожидали, что больше всего читателей интересуют развлекательные рубрики, наша традиционная рубрика «Вопросы-ответы». Вы не поверите, но на первом месте оказалась политика.