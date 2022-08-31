«Пропагандирует традиционные семейные ценности». В Орше установили памятник семье

Новости Беларуси. В Орше установили необычную скульптурную композицию – памятник «Семья – залог мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре монумента родители и дети. Они держат земной шар, который окружают голуби. Композиция призывает беречь самое главное богатство в жизни: семейные ценности. Автор макета – сноха уроженца Орши, заслуженного строителя России Вячеслава Заренкова – Юлия.

Виктор Пралич, корреспондент: Новый памятник в Орше разместили по улице Советской. Место выбрано неслучайно. Здесь находится парк семейных деревьев, который был заложен пять лет назад.

Высота бронзовой скульптуры 5 метров. Она представляет собой композицию: родители и дети держат земной шар, который окружают голуби – символ мира и единства. В идейной основе работы – семейные ценности как основы государства.

Елена Русакова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Оршанского райисполкома: Скульптурная композиция называется «Семья – залог мира». Она символизирует семью, она пропагандирует традиционные семейные ценности, на мой взгляд, она очень уместна здесь, в парке семейных деревьев, который становится местом притяжения все больше и больше молодых оршанцев, семейных людей и просто горожан. Эта скульптурная композиция будет настоящим подарком и горожанам, и гостям нашего района, потому что в этом году Орша отметила свой 955-летний юбилей.

Мы тоже, когда приезжаем в Оршу, почти каждый вечер сюда ходим гулять. Много мамочек с колясками, с детками. Памятник действительно посвящен семье и будет символом этого парка.

Памятник семье станет украшением набережной Днепра. Здесь уже установлены лавочки для отдыхающих в парке. А сама скульптура в вечернее время будет освещаться подсветкой.

Виктор Пралич:

Все монтажные работы по благоустройству планируют завершить в ближайшее время. Торжественная церемония открытия памятника семье запланирована на 17 сентября. Дата, когда страна будет праздновать День народного единства.