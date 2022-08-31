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Из Минска в Добруш. 31 августа начинает путь международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням»

31 августа 2022 06:30
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Новости Беларуси. Из Минска в Добруш – столицу ХХIХ Дня белорусской письменности. 31 августа от Свято-Духова кафедрального собора начинает свой путь международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Минска в Добруш. 31 августа начинает путь международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням»-1

Ее участники – это священники, писатели, ученые и артисты. В 2022 году «Дорога к святыням» будет проходить через Минскую, Туровскую и Гомельскую епархии. Общая протяженность пути составит 1 020 километров. Вместе с участниками в духовно-просветительское шествие отправятся святыни, которые уже стали символами экспедиции: лампада с Благодатным огнем от Гроба Господня и чудотворная Загорье-Столовичская икона Пресвятой Богородицы.

Из Минска в Добруш. 31 августа начинает путь международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням»-4

На пути следования пройдут встречи с местными жителями, прихожанами храмов и насельниками монастырей. Также запланировано освящение памятников и мест воинской славы, где будут совершаться поминальные литии. В рамках экспедиции намечено проведение пяти конференций, а также уроков белорусской письменности в школах. Доброй традицией «Дороги к святыням» стала посадка деревьев в местах посещения с символическим названием «Молитвенный сад».

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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