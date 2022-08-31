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Представители союзных СМИ 31 августа посетят медицинские учреждения

31 августа 2022 06:54
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Новости Беларуси. Увидеть собственными глазами и рассказать своей аудитории личные впечатления и неопровержимые факты. В центре внимания участников экспертно-медийного пресс-тура – сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах: перспективы научного и промышленного потенциала, возможности системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители союзных СМИ 31 августа посетят медицинские учреждения-1

Третий день представители крупнейших союзных СМИ, которые освещают тему белорусско-российских отношений, посвятят знакомству с разработками медиков. Особую заинтересованность представляют союзные научно-технические программы. В сегодняшнем маршруте РНПЦ травматологии и ортопедии, а также РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.  

Представители союзных СМИ 31 августа посетят медицинские учреждения-4

Гости уже провели несколько продуктивных и информативных встреч – в институте проблем информатики, Белорусском автомобильном заводе, а также флагмане тракторостроения – МТЗ. На всех площадках репортерам предоставлена возможность напрямую задать интересующие вопросы руководителям, экспертам и сотрудникам.  

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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