Представители союзных СМИ 31 августа посетят медицинские учреждения

Новости Беларуси. Увидеть собственными глазами и рассказать своей аудитории личные впечатления и неопровержимые факты. В центре внимания участников экспертно-медийного пресс-тура – сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах: перспективы научного и промышленного потенциала, возможности системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий день представители крупнейших союзных СМИ, которые освещают тему белорусско-российских отношений, посвятят знакомству с разработками медиков. Особую заинтересованность представляют союзные научно-технические программы. В сегодняшнем маршруте РНПЦ травматологии и ортопедии, а также РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.