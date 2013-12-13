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ПРООН выделит более 2 млн евро Беларуси для решения проблем нелегальной миграции

13 декабря 2013 07:04
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Новости Беларуси. ПРООН выделит более двух миллионов евро Беларуси для решения проблем нелегальной миграции. Данный проект рассчитан на три года. Его главная цель – повысить потенциал белорусского пограничного ведомства в сфере противодействия нелегальной миграции.

Кроме того, проект направлен на защиту прав уязвимых групп. К таковым, например, относятся те, кто ищет убежище, жертвы торговли людьми, несовершеннолетние без сопровождения взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Последние годы нелегальная миграция становится очень актуальной темой, и так как Республика Беларусь, находясь в центре Европы, расположена как раз на путях нелегальной миграции, те цифры, количество лиц, пытающихся в том числе незаконно пересечь границу, с каждым годом увеличиваются. Потому сегодня это проблематика не только нашей страны, это проблематика Европейского союза в целом, в принципе, это и мировая проблематика.

# общество # Государственная граница Беларуси # Государственный пограничный комитет Республики Беларусь # Игорь Буткевич

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