ПРООН выделит более 2 млн евро Беларуси для решения проблем нелегальной миграции

Новости Беларуси. ПРООН выделит более двух миллионов евро Беларуси для решения проблем нелегальной миграции. Данный проект рассчитан на три года. Его главная цель – повысить потенциал белорусского пограничного ведомства в сфере противодействия нелегальной миграции.

Кроме того, проект направлен на защиту прав уязвимых групп. К таковым, например, относятся те, кто ищет убежище, жертвы торговли людьми, несовершеннолетние без сопровождения взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Последние годы нелегальная миграция становится очень актуальной темой, и так как Республика Беларусь, находясь в центре Европы, расположена как раз на путях нелегальной миграции, те цифры, количество лиц, пытающихся в том числе незаконно пересечь границу, с каждым годом увеличиваются. Потому сегодня это проблематика не только нашей страны, это проблематика Европейского союза в целом, в принципе, это и мировая проблематика.