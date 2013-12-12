Результаты капремонта в доме по Маяковского,168 в Минске: нет воды, отопления и света, сыпется штукатурка

Новости Беларуси. Осадки в виде штукатурки. Синоптики не в силах объяснить причины такого необычного явления.

Капитально-ремонтный циклон, пришедший в 168 дом по улице Маяковского, вызывает недовольство жильцов. Минувшие два года стали для горожан самыми нервными. По данным «метео»жилищной службы, в квартирах по две недели нет воды, отопления и света. А недавно и вовсе наблюдалось редкое для этой поры года явление: в квартирах шел штукатурный град. Жильцы прятались от необычных осадков в самом безопасном месте – подъезде. Из-за катаклизмов температура недовольства жильцов достигла рекордного максимума, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.