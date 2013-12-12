В Витебской области перезахоронили санитара-белоруса, погибшего в войну в Ленинграде и считавшегося до сих пор без вести пропавшим

Новости Беларуси. На Витебщине перезахоронили останки советского солдата, уроженца Бешенковичей. На Родину из-под Ленинграда, где он погиб во время Великой Отечественной, его доставили российские поисковики. Более 7 десятков лет никто ничего не знал о судьбе белоруса. И только сейчас имя красноармейца можно вычеркнуть из бесконечно длинного списка пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родного дядю Иван Михайлович не видел никогда, ведь родился уже в послевоенные годы. А Терентий Мартиновский ушел на фронт в начале Великой Отечественной. Но так оттуда и не вернулся. Связь с ним прервалась в 41-м. Вместе с последним письмом к матери.

А дальше – ни строчки… Более 70 лет Терентия считали без вести пропавшим. Пока не пришло сообщение из России.

У реки Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области местные поисковики обнаружили не только останки солдата, но и его медальон, в котором сохранился листок с данными владельца. Благодаря такой находке и удалось установить личность погибшего белоруса.

Рядом с останками нашего земляка следопыты нашли и фрагмент медицинских ножниц. Скорее всего, они тоже принадлежали Терентию. На фронте он был санитаром. Вероятнее всего, что этими ножницами медработник разрезал на раненых одежду и обувь, готовя их к операциям. Личные вещи белоруса, а также гильзы и каску, найденные неподалеку, россияне передали в дар Бешенковичскому музею.

Останки Терентия Мартиновского перезахоронили в братской могиле в Бешенковичах. Рядом с ним здесь вечный покой уже обрело 168 человек. Вот только около трех десятков из них так и останутся безымянными героями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.