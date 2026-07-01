Попасть к местам гуляний в центре города можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Для ветеранов, людей с инвалидностью, беременных женщин и родителей с маленькими детьми организуют отдельные проходы.

Максимальные меры безопасности обеспечат в Минске в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Горохов, начальник управления правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома: Я попрошу, конечно же, и граждан, и жителей столицы, и гостей столицы отнестись с пониманием к тем мерам предупредительным, профилактическим, которые проводятся и будут проводиться нами.

Серьезные изменения коснутся и дорожного трафика. С 18:00 закроют движение на участках проспектов Победителей и Машерова. Кроме того, ГАИ может временно ограничить проезд и парковку возле мест народных гуляний. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты, а в праздничный день и вовсе пересесть на общественный транспорт.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Это изменение организации дорожного движения коснется проспекта Победителей, на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова, от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Мы хотели бы, чтобы водители учитывали данную информацию, максимально выбирали рациональные маршруты, максимально использовали общественный транспорт, и в случае прибытия на личном транспорте использовали места для парковки транспорта в местах, не запрещенных правилами дорожного движения.

Комфорт и безопасность на празднике – забота общая. Гостей и жителей Минска призывают соблюдать порядок, не носить с собой опасные предметы и вежливо относиться к работе милиции.