Выездные правовые приёмы Федерации профсоюзов пройдут в Беларуси

Выездные правовые приемы Федерации профсоюзов пройдут в Беларуси сегодня, 26 февраля. Такие консультации организуются ежемесячно в последний четверг месяца, и только за один прием к юристам обращаются в среднем около 500 человек. Информация о местах и времени работы площадок размещена на сайтах областных и Минского городского объединений профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темы обращений традиционно самые разные: от предоставления и оплаты трудовых отпусков до применения коллективных договоров, заключения и изменения контрактов, режима рабочего времени, гарантий и компенсаций для отдельных категорий работников. Часто люди приходят с вопросами о дисциплинарных взысканиях и правомерности действий нанимателя. Практика показывает, что многие спорные ситуации удается решить прямо во время приема.

В ФПБ подчеркивают: выездные приемы – это не просто консультации, а реальный инструмент защиты трудовых прав. Людям важны не только разъяснения законодательства, но и поддержка в диалоге с работодателем. Задача профсоюзов – помогать в урегулировании споров и укреплять социальное партнерство.