В Минске представили книгу-память «Разам! Вялікая Перамога!», посвящённую единству народов в годы ВОВ

В Минске представили книгу-память «Разам! Вялікая Перамога!», посвященную единству народов в годы Великой Отечественной войны. В то время люди разных национальностей вместе с белорусами встали на защиту Родины. Для нас этот подвиг вечен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы издания работали в тесном сотрудничестве с белорусскими архивами, музеями и зарубежными посольствами – благодаря этому удалось собрать воедино ранее разрозненные исторические свидетельства, фронтовые письма и личные истории солдат.

Святослав Кулинок, заместитель директора ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»: На территории Беларуси воевали представители более 75 национальностей и народностей. То есть это было интернациональное движение – советское по сути, интернациональное по своей сущности. Только общими силами, общими большими нечеловеческими усилиями мы говорим о достижении Великой Победы. Книга эта хорошо и богато иллюстрирована, доступнsv языком написана, что делает целевую аудиторию более широкой.

Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Республика Таджикистан, несмотря на свою территориальную отдаленность, удаленность от линии фронта, вынесла весомый вклад в Великую Победу. В годы войны из полуторамиллионного населения республики более 330 тысяч человек ушли на фронт. И, увы, более 100 тысяч из них не вернулись домой.

Одним из центральных сюжетов книги стала оборона Брестской крепости: читатели смогут подробно узнать о судьбах бойцов самых разных национальностей. Кроме того, в издание вошли стихи поэтов из республик Средней Азии, которые прошли дорогами войны по белорусской земле.