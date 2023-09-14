Вадим Гигин: мы единая нация, и в этом наша сила. Беларусь демонстрирует единство

Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить День единства. Предваряя его, мы говорим о важности и исторической основе одного из главных государственных праздников независимой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ о его учреждении Президент подписал в июне 2021-го, и дата 17 сентября определена как символ преемственности поколений, незыблемости и самодостаточности белорусской нации и государственности.

Знаковый и достаточно молодой праздник наполняется новыми традициями. Одна из них – акция «Беларусь адзіная». Стартовав 4 сентября в Молодечно, диалоговая площадка прошла большой путь по городам страны и сегодня завершилась в Минске. Организаторы делали упор на историю, обсуждали предстоящую электоральную кампанию и политические перспективы Беларуси. Единство народа, важность общественных организаций, будущее нашего государства – лишь малая часть вопросов, которые интересовали участников акции.