Вадим Гигин: мы единая нация, и в этом наша сила. Беларусь демонстрирует единство

Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить День единства. Предваряя его, мы говорим о важности и исторической основе одного из главных государственных праздников независимой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить День единства. Предваряя его, мы говорим о важности и исторической основе одного из главных государственных праздников независимой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ о его учреждении Президент подписал в июне 2021-го, и дата 17 сентября определена как символ преемственности поколений, незыблемости и самодостаточности белорусской нации и государственности.
Знаковый и достаточно молодой праздник наполняется новыми традициями. Одна из них – акция «Беларусь адзіная». Стартовав 4 сентября в Молодечно, диалоговая площадка прошла большой путь по городам страны и сегодня завершилась в Минске. Организаторы делали упор на историю, обсуждали предстоящую электоральную кампанию и политические перспективы Беларуси. Единство народа, важность общественных организаций, будущее нашего государства – лишь малая часть вопросов, которые интересовали участников акции.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Всегда были вопросы разные. Вопросы резкие, вопросы острые в том числе присутствовали на наших диалоговых площадках. И это, наверное, самое крупное достижение, что мы смогли вовлечь людей в диалог, что они смогли высказаться и проявить свое отношение к тем событиям, которые происходят в нашей стране.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Мы единая нация, и вот в этом разнообразии наша сила. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, даже у наших критиков и оппонентов, в этом единстве, которое демонстрирует Беларусь. Очень важно находить формы и методы связи центра и регионов, политических партий, общественных движений, власти и граждан.
Напомним, акция «Беларусь адзiная» проводится в третий раз. В 2023 году она прошла в Молодечно, Березе, Светлогорске, Орше, Лиде, Могилеве и Минске.