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Прокатиться по Минску на гондоле

30 ноября 2009 19:34
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Вблизи Национальной библиотеки началось строительство мега-комплекса «Маяк Минска» [8 фото]

Город в городе вместит в себя торговый центр, пятизвёздочный отель и самый большой в Европе аквапарк. Здесь же появится самое высокое здание столицы в 35 этажей! А передвигаться по кварталу будущего можно будет не только на машинах, но и гондолах.

Примечательно, что подобных проектов в мире только три — в Дубае, Макао и Лас-Вегасе.

Юлия Равко, специалист строительной организации:
Всем интересно. Даже туристы, которые приезжают в Минск, едут смотреть наша библиотеку. Так как комплекс будет располагаться за ней, будут обращать внимание и на него, тем более, сооружения будет интересного плана и дизайна.

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

комплекс «Маяк» в Минске

# общество # Фотофакт

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