Институт журналистики БГУ отмечает юбилей

65 лет назад здесь впервые набрали студентов на факультет. Основателем и деканом журфака стал Григорий Булацкий.

Он смог объединить и сплотить известных теоретиков и практиков белорусской журналистики. Один из них – Борис Стрельцов, проработавший на факультете более 40 лет.

В память о талантливых педагогах сегодня открыли именные аудитории. Сюда пришли студенты, выпускники факультета и те, кто знал и непосредственно работал с Григорием Булацким и Борисом Стрельцовым.

Сергей Дубовик директор института журналистики Белгосуниверситета:

- Сегодня мы открываем две именные аудитории. Первая – доктору исторических наук, профессору Григорию Васильевичу Булацкому, это человек, который стоял у истоков создания факультета журналистики, тот, кто организовал школу белорусской журналистики. Вторая – имени доктора филологических наук, профессору Борису Васильевичу Стрельцову. Можно сказать, что вся армия белорусских журналистов – это его ученики.