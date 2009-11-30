Пенсионерки в белорусской глубинке бомбят родственников sms-ками

Утренняя поверка в курятнике Нины Антоновны выявила очередные недостачи.

Тревожными новостями пенсионерка спешит поделиться с подругой Анной Федоровной. Женщин разделяет всего несколько домов, но зачем идти, когда есть телефон.

-Курей ходила считать. То одной не было, теперь две пропало. Да, это уже серьезно!

Глобальная телефонизация на Гомельщине подходит к логическому завершению и не только стационарная. Мобильная связь добралась до самых отдаленных населенных пунктов. Чем, кстати, внесла немалый вклад в развитие самого сельского хозяйства.

Сотовый телефон сегодня есть в кабине каждого комбайна. Мобильное покрытие территории Беларуси составляет 97%. А количество абонентов уже превысило 9 миллионный рубеж. И это не предел. С учетом новогодних распродаж ожидается, что в скором времени каждый житель Беларуси, включая младенцев, будет иметь мобильник.

Крупецкая среднеобразовательная школа – гордость района – имеет широкополосный доступ к сети Интернет. 12 компьютеров в классе информатики практически не выключаются: утром у мониторов ребятишки, а вечером постигать пользовательские азы приходят их родители. Владислав Цуканов, по должности учитель информатики, а по факту главный популяризатор глобальной сети.

Владислав Цуканов преподаватель физики и информатики Крупецкой среднеобразовательной школы:

- За последние 5 лет пользовательский уровень возрос на много. Даже наши механизаторы, работники ферм имеют компьютеры.



Из школьного класса мода на интернет распространилась по всему агрогородку. Ольга Даниловна, в прошлом бухгалтер местного колхоза, выгоду общения в глобальной сети поняла давно. Дочь, внуки и брат живут в Москве, племянник в Костроме. Поддерживать семейное единство за умеренные деньги вот уже 4 года предпочитает по средствам ICQ.

Ольга Сазонова, пенсионерка:

- Я почти что каждый день в сети. Нервничаю, надо мне знать, как они, как у них дела, все ли хорошо. Подойду посмотрю – красная кнопка горит: нету моей доньки в интернете. Сразу на телефон – смс-ками ее бью: «Почему, спрашиваю, не включаешь?».

Брат у меня там в Москве работает, смеется с меня, говорит мне: вот ты умеешь, а я не умею.



Если год назад Ольга Даниловна была первой счастливой обладательницей ADSL-модема в поселке, то теперь он у каждого второго. С начала года только в Гомельской области введено около 17 тысяч портов широкополосного доступа, общая же монтированная емкость составила более 56 тысяч портов. Планируется, что к 2010 году 10% АТС Беларуси будут обеспечены этим стандартом.