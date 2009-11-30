А стоит ли сближаться белорусам и россиянам?

Не претендуя на роль ВЦИОМА, но с тем же вопросом – «А стоит ли сближаться двум народам?» мы вышли на улицы Москвы. Первопрестольная, конечно, не вся страна, но в контексте России всегда имела особое мнение.

Мнения жителей Москвы:

- Все должно быть вместе. От этого будет легче потом. Что нам, что им. И взаимопомощь будет. Я в этом уверена;

- Раньше же мы дружили с Белоруссией, я думаю, что это обязательно нужно;

- Когда мы были все вместе, мы все проблемы решали вместе. И каждый делал какой-то свой вклад. А сейчас все разделились, и каждый остался со своими проблемами. Может быть, мы вместе сможем проблемы решать, и нам будет лучше?!

- Мы братские народы. И я не просто думаю это. Я уверена в этом! Так было и, я надеюсь, что так всегда будет!

- Раньше мы кормили полмира и нам хватало. Сейчас, я думаю, на Беларусь нам хватит. Они у нас не дармоеды. Они производят и нормальную технику, и холодильники! С ними можно торговать и иметь дела.

- Я выросла в Советском союзе, было 15 республик. И все они воспринималось, как равноправные, сильные государства. И все народы дружили. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем все восстановилось;

- Мы народы очень близкие друг другу. И чтобы вступить быстрее в ВТО, нам надо, наверное, объединиться и так сделать это. Это будет быстрее и надежнее. Потому что одни мы туда не можем попасть. Нас все катают, катают. А толку от этого никакого.

Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор института проблем глобализации:

- Понимаете, у нас под союзническими отношениями понимается, что «мы будем их кормить». Нужно понимать специфику современного российского сознания. Если кто-то союзник, значит, мы даем ему деньги просто так. Этого естественно никто не хочет, т.к. кризис и денег нет.

Степан Львов, руководитель управления политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения:

- Пятая часть россиян хотели бы видеть Беларусь в составе России на правах одного, или нескольких субъектов Российской федерации.

Да, и даже такое мнение белорусы слышали за те 10 лет, которые мы совместно строим Союзное государство Беларуси и России. Принципиальная позиция Беларуси о равноправном партнерстве не всегда нравилась, и каждая попытка заставить отойти от принципов сопровождалась то газовыми, то молочными войнами, но заканчивалась всегда одинаково – не в пользу затеявших.

Тут речь, конечно, о разного рода элитах, желающих оторвать себе кусочек на западном направлении. Так как простые россияне, и это доказано в цифрах соцопросов, по-прежнему за сближение двух государств. Всероссийский центр изучения общественного мнения и белорусские социологи параллельно просканировали народные настроения.

Степан Львов:

- В последнее время около 80% россиян считают, что надо проводить политику сближения с Беларусью. Правда в последние годы доля их сократилась до 75%, но это несущественно. Колебание связано с различными моментами, в том числе с политическими и экономическими.

То есть периодические дезинформационные выбросы о нашей стране в российские СМИ имеют свои последствия.

Кто кого кормит, кто главнее, кто кому дает деньги, и кто посматривает налево – это все больше напоминает обычные семейные разборки, знакомые каждой семье – что в Беларуси, что в России. При этом любой юрист может сказать, что лучшее средство от таких разборок – брачный договор, где все четко определено и прописано. Так вот. Если говорить о нашей межстрановой семье, то все права и обязанности прописаны еще 10 лет назад в Договоре о Союзном государстве. Там и о равных правах граждан, и о равных правах субъектов хозяйствования.

Однако пока о равноправии мы только читали в этом самом Договоре. На деле – подачки и просчитанные, записанные и даже озвученные 50 миллиардов долларов матпомощи. Видимо, еще чуть-чуть и можно ожидать счет. Но звучит это как оправдание и, прежде всего, перед своими же гражданами, за то, что белорусские предприятия работают, а белорусские товары на российских полках метают быстрее своих.

Михаил Делягин:

- Мой знакомый из Литвы ездит в соседнюю Белоруссию покупать, я извиняюсь, колбасу и сметану... Если москвич возвращается из Минска без бутылки белорусской водки, ему задают вопрос: а зачем ты туда ездил? Естественно, белорусские производители являются конкурентом российским.

«Молочная атака» хоть и потрепала нервы, но по всем фронтам была не просто отбита, а отбита победоносно. Во-первых, наши предприятия уяснили, что нельзя все яйца в одну корзину, и нашли новые рынки сбыта, подкрепившись сертификатами Евросоюза, а во-вторых, после такой масштабной рекламной кампании, даже те, кто не знал о белорусском молоке, теперь только его и покупают.

Борис Маневич, эксперт Роспотребнадзора:

- Я думаю, что здесь больше вопрос политический. Вступил в силу федеральный закон №88, технический регламент. Закон не выполнялся и большинством российских предприятий, достаточно долгое время. И если говорить о том, что продукция белорусская не соответствовала федеральному закону, то мне кажется, нужно чтобы бы были равные условия для всех.

Мнения жителей Москвы:

- Помните, как раньше было молоко в те времена, вот то и напоминает. Качество отличное! Мне очень нравится. И семья моя питается и дети;

- Года два как покупаем белорусский товар. Колбасные изделия, молочные. Очень нравится. Мне моему мужу, детям;

- Я постоянно захожу в этот магазин, чтобы купить белорусскую молочную продукцию. Масло просто изумительное. Молоко более натуральное. Колбаса очень хорошая, мы за ней на ярмарку постоянно ездим. Наша несъедобная, а все белорусское хорошее. Там, как мы считаем, Лукашенко, видать, не дает разгуляться мафии, как у нас. Одна соя и пальмовое масло;

- Когда был так называемый «молочный конфликт» Беларуси и России, мы очень переживали из-за этого, когда белорусских товаров не было. Тяжело без них.

- Всегда спрашивают белорусские товары. Постоянно. Всегда приходят за белорусским. Очереди выстраиваются большие.

Снимет ли созданный Таможенный Союз возможность такого продовольственного шантажа – вопрос времени и порядочности. Ведь при том, что он уравнивает пошлины и тарифы, он отнюдь не гарантирует равные стартовые производственные возможности, да и в общем то, что завтра кто-либо не пожелает ввести пару-тройку новых санитарных норм и техрегламентов.

Александр Дугин, доктор политических наук, лидер международного евразийского движения:

- Таможенный союз предполагает абсолютную идентичность правового обеспечения экономической деятельности во всех странах, которые являются его участниками. С точки зрения Таможенного союза, как только мы реально его воплотим в жизнь, будет совершенно безразлично, где, в какой стране производится тот или иной товар. Заведомо все проблемы доступа тех или иных товаров на те или иные рынки, те или иные ограничения и санкции заведомо лишаются любого правового основания.

О ВТО

Не секрет, что российская сторона занимает весьма гибкую позицию в отношении Всемирной торговой организации. Даже на совместной коллегии министерств иностранных дел, которая на этой неделе прошла в Москве, на конкретный вопрос: «Как же будем вступать в ВТО вместе или все же по отдельности?», великий дипломатический русский язык и в этот раз не позволил расставить все точки над «i».

Сергей Лавров, министр иностранных дел российской федерации:

- И главы государств, и переговорщики, по-моему, уже не раз разъясняли нашим партнерам – основным государствам-участникам ВТО, что мы будем присоединяться к ВТО на синхронизированных, гармонизированных условиях. Конкретно, в какой последовательности и по каким процедурам, здесь у нашего государства позиция гибкая.

Более того, есть мнение, что для России вступать в ВТО вообще очень опасно и затягивают ее туда, обещая именно сегодня очень быстрое решение только для того, чтобы другие страны – члены этой организации – смогли бы беспрепятственно попасть на этот огромный рынок. Разгрузка складов и выход из кризиса сейчас и на Западе – задача номер один.

Александр Дугин:

- Я думаю, что вступать в ВТО совершенно не стоит. Для России, страны с энергоресурсной экономикой, это в минус скорее. Здесь что-то мы выиграем по некоторым направлениям, а что-то фундаментально проигрываем. Для России это скорее вообще негативно. То, что, по политическим соображениям, тормозят вступление России в ВТО – это нам только на руку.

Михаил Делягин:

- Таможенный союз исключает возможность вступления в ВТО по одиночке. Потому что как только кто-то один вступит поперек всех – ТС тем самым развалится. Он вступит на своих условиях, у него будет свой режим работы с внешним миром, который будет отличный от режима Таможенного союза.

А ведь Таможенный союз – это только начало. Дальше больше – Единое экономическое пространство. И чем быстрее, тем лучше – это принципиальная позиция Беларуси. Именно эта интеграционная форма позволит не только снять все разногласия России и Казахстана по транзиту углеводородов, но и разногласия России и Беларуси по ценам эти же самые углеводороды.

Михаил Делягин:

- У нас с 1 января почти на 26% увеличивается цена на газ. Это может как-то повлиять на двустороннее сотрудничество.

Александр Дугин:

- Идея портить друг другу Новый год не очень приятная. Нам, россиянам, тоже не очень приятно это слушать. Мы тоже поскорее хотим салат оливье, шампанское, к елке. А нам говорят, что нашим братьям-белорусам не поставляют газ. Ну что это такое? Это разве Новый год?! Это какая-то фигня!