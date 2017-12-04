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Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области

04 декабря 2017 19:47
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Новости Беларуси. Первый в стране живой лабиринт из туй появился на территории памятника природы «Парк Горни» в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лабиринт занял площадь 25 на 37 метров. Это почти 1500 вечнозеленых деревьев.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-1

Включить смекалку и все-таки отыскать единственно верную дорогу. Ведь туи здесь высажены строго по схеме – 400 метров извилистой дистанции, вход и выход одни. Артем Кратынский – любитель подобных квестов, плюс увлекается изучением природы.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-3

Артем Кратынский, учащийся регионального лесного экологического образовательного центра:
В экологический класс я пошел в начале этого года в связи с тем, что я очень люблю биологию и географию.

Лабиринт из туй – это часть образовательной программы экологического центра. Таким образом школьников будут учить, как создать живую изгородь и ухаживать за ней.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-6

Эмилия Луцевич и Софья Струковская, учащиеся регионального лесного экологического образовательного центра:
Этот лабиринт – он замечательный, интересный, и его можно изучить в игровой форме, это будет очень интересно.

За партами сидеть скучно, а тут можно побегать, попрыгать, повеселиться.

Пока вечнозеленый лабиринт интересен скорее ученикам начальной школы, ведь туи высадили недавно. Их высота – не более полуметра.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-9

В лесхозе уверены: со временем здесь и для взрослых будет настоящая головоломка.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-11

Галина Буро, СТВ:
Эти туи сорта «Западный Смарагд». Их особенность – пышная крона. Деревья с каждым годом будут подрастать на 20 сантиметров и прибавлять в весе. То есть уже где-то через лет 5 здесь будет полноценный изумрудный лабиринт.

Плотная живая изгородь – это еще и польза для здоровья, туи будут формировать определенный микроклимат. Чтобы деревья приобрели правильную форму, их нужно подстригать до 8 раз в год.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-14

Чеслав Борко, заместитель директора Лидского лесхоза:
Здесь есть предложение, чтобы формировалась немножко пирамидообразная стена лабиринта. Это даст возможность освещению падать и на нижнюю часть этой туйки сформированной, и также на всю поверхность равномерно.

Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области-16

На эксперимент с первым в Беларуси живым лабиринтом в Лидском лесхозе решились, не раздумывая. Объект удачно вписывается в памятник природы местного значения «Парк Горни». Заложен он был в 1881 году – в коллекции десятки уникальных деревьев, малые архитектурные формы и даже своя пасека.

# общество # Фотофакт # Развлечения # Галина Буро # Чеслав Борко

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