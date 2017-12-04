Прибор сам вызовет скорую: устройство для отслеживания жизненных показателей человека создал студент из Гомеля

Новости Беларуси. Студент из Гомеля разработал «Кнопку спасения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Портативное устройство «Help_ME» само вызовет скорую помощь и поможет медикам найти пациента. В автоматическом режиме прибор отслеживает жизненные показатели человека в различных ситуациях и позволяет фиксировать внезапные изменения самочувствия. Например, обморок, сердечный или приступ астмы.

Студент Максим Кирьянов готов улучшать окружающий мир 24 часа в сутки. Год назад он презентовал свою роботизированную перчатку для лечения последствий инсульта. И вот новое изобретение.

Максим Кирьянов, изобретатель:

Это устройство называется «Help_ME». Оно постоянно следит за показаниями тела человека: давлением, пульсом, температурой, ускорением падения. При резких отклонениях этих параметров оно автоматически сообщает сигнал родственникам и отправляет сигнал в скорую помощь.

Всё работает автоматически, никаких кнопок нажимать не нужно. Об обмороке или инсульте все те, чьи номера внесены в память устройства, будут знать спустя пару секунд после происшествия. Вызвать же скорую сможет как кто-то из родных, так и сама компьютерная программа. Максим говорит необходимость создания устройства продиктовала сама жизнь.

Максим Кирьянов, изобретатель:

Моей прабабушке более 90 лет. В своем коридоре, когда она шла из кухни в свою комнату, упала и сломала ногу. Человек пролежал 4 часа без помощи, потому что не смог дотянуться до мобильного телефона.

Небольшой корпус скрывает в себе целый набор биометрических датчиков и GPS. Связь с миром – посредством стандартной Sim-карты, причем не нужно никаких дополнительных устройств типа смартфона.

Александр Добриян, СТВ:

В случае необходимости устройство не только позовет на помощь, но и поможет найти человека. Благодаря GPS-навигации, родственники и экстренные службы точные координаты человека будут знать в течение считанных секунд. А использование более мощного, чем в обычных телефонах модуля связи, и самой распространенной сети 2G шансы оказать помощь вовремя значительно повышаются.

Это особенно важно в случае таких распространенных заболеваний, как инсульты и инфаркты.

Елена Кривенчук, заведующая диспансерным отделением Гомельского областного клинического кардиологического диспансера:

Здесь счет идет на минуты. Есть такое понятие, как «золотой час» – это то время, когда пациенту нужно максимально быстро оказать высокотехнологичную помощь. Чем раньше поступит сообщение, тем быстрее будет оказана помощь.