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Логойск и Фаниполь лидируют по росту числа жителей в Беларуси

04 декабря 2017 16:16
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Новости Беларуси. Ответьте на вопрос, какой город в нашей стране растет быстрее всего, в каком больше всего с начала века прибавилось жителей? Исследование представил Всемирный банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кажется, ответ прост - это Минск. Но нет: столица только на 4-м месте. В лидерах Логойск, а на 2-м месте – Фаниполь. В Логойске за 14 лет населения прибавилось на четверть, в Фаниполе – почти на 20 %. Сказывается открытие в этих городах новых предприятий и близость к Минску.

# общество # Государственная социальная политика # Кирилл Казаков

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