Как документы, подписанные 4 декабря в Минске, отразятся на жизни людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Знать больше, чтобы помогать: белорусские журналисты продолжат открывать информационное окно в мир для людей с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 декабря в Минске подписаны документы, которые будут и в дальнейшем позиционировать нашу страну как комфортную для всех. В этом отношении сделано немало (причем это оценка международных экспертов).