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Как документы, подписанные 4 декабря в Минске, отразятся на жизни людей с ограниченными возможностями

04 декабря 2017 17:19
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Новости Беларуси. Знать больше, чтобы помогать: белорусские журналисты продолжат открывать информационное окно в мир для людей с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 декабря в Минске подписаны документы, которые будут и в дальнейшем позиционировать нашу страну как комфортную для всех. В этом отношении сделано немало (причем это оценка международных экспертов).

Как документы, подписанные 4 декабря в Минске, отразятся на жизни людей с ограниченными возможностями-1

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Соглашение, где будут засвидетельствованы, во-первых, приоритеты в освещении проблематики в жизнеобеспечении инвалидов. Будут засвидетельствованы мировые стандарты и все мировые подходы в этом направлении.

Как документы, подписанные 4 декабря в Минске, отразятся на жизни людей с ограниченными возможностями-4

Санака Самарасинха, координатор ООН, постоянный представитель ПРОООН в Республике Беларусь:
Очень важным является подписание, а так же ратификация конвенции о правах людей с инвалидностью, а так же выработка национального плана действий по реализации положений конвенции. Кроме этого, так же важным является изменение законодательства, выработка политик и программ, которые направлены на изменение жизни людей с инвалидностью.

Именно средства массовой информации помогают каждому понять и задуматься над проблемами, с какими сталкиваются люди с ограничениями, которые также должны иметь возможность полностью реализовывать свой потенциал.

# общество # Фотофакт # Александр Карлюкевич # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Санака Самарасинха

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