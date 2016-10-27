Географический атлас учителя презентовали в БГУ

Новости Беларуси. Географический атлас учителя презентовали в Белорусском государственном университете. В нем впервые собрано более 700 картографических произведений самых разных направлений. Издание будет интересно ученикам, студентам, преподавателям, и всем кто интересуется географией, картографией, экономикой и астрономией. Атлас содержит научную информацию о земле, физико-географических, политических и социально-экономических особенностях мира, отдельных стран и регионов. Издано более 3,5 тысяч экземпляров.

Планируется, что уже в октябре учебники поступят в школы,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Иванов, декан географического факультета Белорусского государственного университета:

Издания подобного рода осуществляются не реже двух за столетие. Последний атлас такого уровня был издан в 1983 году еще в бывшем советском союзе. Изменилась политическая ситуация, наша страна стала независимой. Все это требовало издания соответственно нового атласа. Работа над этим атласом велась на протяжении пяти лет.