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Программа «Минщина» удостоена первого места за освещение деятельности МЧС

20 июля 2017 15:04
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Новости Беларуси. Мы стали победителями в номинации «За оперативность и объективность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Грамот и благодарностей удостоены еще два десятка наших коллег – представители районных, областных и республиканских средств массовой информации.

Программа «Минщина» удостоена первого места за освещение деятельности МЧС-1

Сергей Манько, заместитель заведующего службой вещания на Минск и Минскую область:
На самай справе, жыццё – яно рознае, і навіны бываюць не толькі добрыя, але і не зусім. І ў нашых праграмах мы таксама расказваем пра надзвычайныя здарэнні, пра аварыі. І, канешне ж, на першым плане тут супрацоўнікі МНС, якія заўсёды гатовы і нам дапамагчы з інфармацыяй, і змагацца з любой стыхіяй.

Хочацца повіншаваць іх з надыходзячым святам і пажадаць, каб і наша ўзаемадзеянне было такім плённым, а ў іх працы было як мага меней.

Программа «Минщина» удостоена первого места за освещение деятельности МЧС-4

Уже на протяжении 10 лет ведомство поощряет плодотворную работу журналистов.

Нынешнее награждение приурочено ко дню пожарной службы, который отмечается 25 июля.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Сергей Манько

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