Программа «Минщина» удостоена первого места за освещение деятельности МЧС

Грамот и благодарностей удостоены еще два десятка наших коллег – представители районных, областных и республиканских средств массовой информации.

Новости Беларуси. Мы стали победителями в номинации «За оперативность и объективность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Манько, заместитель заведующего службой вещания на Минск и Минскую область:

На самай справе, жыццё – яно рознае, і навіны бываюць не толькі добрыя, але і не зусім. І ў нашых праграмах мы таксама расказваем пра надзвычайныя здарэнні, пра аварыі. І, канешне ж, на першым плане тут супрацоўнікі МНС, якія заўсёды гатовы і нам дапамагчы з інфармацыяй, і змагацца з любой стыхіяй.