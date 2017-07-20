Прямой эфир

Белорусские ССУЗы начали прием документов

20 июля 2017 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выбор у абитуриентов около сотни специальностей. Получить профессию в 2017 году предлагают и по нескольким новым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Гродненский торговый колледж впервые ведет прием на «Операционную деятельность в логистике». А в Полоцке начнут готовить специалистов, обслуживающих низкотемпературную технику.

Отметим, прием документов ведется как на бюджет, так и на платную форму обучения. Получить новую профессию смогут и люди с высшим образованием.

# общество # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Школьные базары открылись в Минске: как собрать своих детей в школу?
20 июля 2017 08:19

Школьные базары открылись в Минске: как собрать своих детей в школу?

Пенсионный возраст в Великобритании повысят до 68 лет
20 июля 2017 08:13

Пенсионный возраст в Великобритании повысят до 68 лет

Необычное хобби: деревянных роботов собирает украинец
20 июля 2017 07:21

Необычное хобби: деревянных роботов собирает украинец