Розыгрыш 38-го тура «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 29 июля

Игра «Удача в придачу!» побывала на самом грандиозном событии этого лета – «Славянском базаре в Витебске»! В минувшую субботу, 15 июля в 37 туре игры на глазах у всей страны легендарная российская группа «На-На» разыграла призы от «Евроопт». От самой идеи полюбившейся белорусам игры поп-звезды остались в невероятном восторге.

Во время своего визита в Беларусь артисты, конечно же, не смогли не заглянуть в «Евроопт». «Нанайцы» оказались приятно удивлены ассортиментом, качеством продуктов и высоким уровнем сервиса!

Участники популярного квартета лично поздравляли победителей, дозваниваясь везунчикам в прямом эфире. Такой счастливый «звонок от звезды» поступил и Ольге Хвесюк из Бреста.

А уже здесь в столице, заветные ключи от квартиры по адресу ул. Мястровская, 4 в престижном районе, недалеко от «Минск-Арены» победительнице вручил директор ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Василий Вилько. Новоиспеченная обладательница столичной недвижимости еле сдерживала эмоций.

Поздравляем и продолжаем знакомиться с победителями минувшего розыгрыша.

Белоснежный Renault Kaptur теперь официально принадлежит Ивану Дакутько из Минска, который уже не первый год трудится плотником в строительном отделе холдинга «Евроопт».Напомним, с 24-го тура работники холдинга «Евроопт», а это 36 тыс. специалистов, и их родственники получили возможность участвовать в игре «Удача в придачу!». Но за четырнадцать туров это лишь второй крупный выигрыш, который достался представителю холдинга.

А вот эта шоколадка теперь станет надежным помощником для многодетной мамы Натальи Ходан из Узды Минской области, которая сейчас находится в декретном отпуске с третьим ребенком, а до этого трудилась штукатуром-маляром.

Аза рулем Renault Kaptur лазурно-синего цвета можно будет встретить на столичных дорогах главного инженера предприятия «Стройбытремонт» и большого любителя шоппинга в «Евроопт» – Кирилла Матвеева из Минска.

Разыграны 40 путевок на двоих на солнечный Кипр, обладатели которых проведут целую неделю – с 6 по 13 сентября – по системе «все включено» в роскошном пятизвездочном отеле. В прямом эфире был определен выигрышный код, который принес путевку не только своему обладателю – Алесе Лытиной из Минска, но и еще 39 владельцам каждого сотого кода, следующего за ним.

38-й тур игры продлится по 28 июля включительно, а уже 29 июля в столичном «Е-сити» определят очередных победителей!

Покупайте в магазинах «Евроопт», а также в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи». И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Кто знает, быть может, в этом туре удача улыбнется именно вам?