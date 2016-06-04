Роботы к 2030 году лишат работы 35% занятых: сохранится ли социальное государство?

Кто-то подсчитал, что роботы к 2030-му лишат работы 35% занятых: ходить опасно и глядеть сторожко надлежит всем: кухарке, строителю, водителю, да тому же, кстати, статей или книг сочинителю.

Научно-технический прогресс оказался не спасением, а катастрофой: при современном развитии производительных сил, людей на планет выходит слишком много. И получается, что даже самый беспощадный эксплуататор — все равно человеколюбец, поскольку предпочитает нас роботам, которые вовсе делают людей ненужными.

В Париже открылась международная выставка «Инноробо».

Вышла она довольно примечательной: роботы здесь были выставлены не в качестве игрушек. Не проходили они также и по разряду сверхдорогих диковин. Нет, сюда привезли человекообразные машины, которые воспринимаются людьми в качестве естественной детали интерьера: дверь-робот-телевизор-вешалка-кухня и прочая-прочая-прочая объединены в механизм комфорта, в котором ничто психологически не царапает душу, не занозит внимание. Более того, эти аппараты уже опробовали на разных лакейских должностях и всюду они оказались белковым своим коллегам полноценной заменой:

Орор Шико, директор «Софтбэнк Роботикс»:

Роботизация делается всё популярнее—пусть медленно, но неуклонно. Мы опробовали нашего Пеппера в нескольких магазинах: в «Карфуре», в частности. Он обслуживал клиентов на вокзале, в метро, даже на круизном судне. Знаете, люди охотно болтают с ним, предпочитают его, во многих случаях, человеку, просто потому уже, что он искренний и не обучен лгать. Налицо новый этап автоматизации: это почти живое существо, а не бессловесный «дрон» какой-нибудь.

Это можно считать эмпирически выведенной закономерностью: если у человека нет личной заинтересованности, то, при прочих равных, он предпочтет обратиться за помощью к машине, а не к человеку. Это понятно:

робот предсказуем, он не допускает ошибок и выполнит ровно то, что велено.

Не позволит импровизаций, не позволит себе задних мыслей и прочего. Иначе говоря, будучи официантом, он не плюнет вам в суп из-за бунтарства.

О роботах, взваливших на себя все обузы, род людской мечтает давно.

Может, с Голема и Бен Бецалеля, может, с Чапека. В любом случае, в эпоху НТР нам пообещали твердо: скоро, совсем скоро вам не придется и пальцем о палец ударять: жизнь ваша превратится в сплошной досуг, который станете посвящать размышлениям да развлечениям. За полвека перемены случились, хотя экономика вечно заставляла инженеров придерживать коней.

Из Первого мира индустрия практически выведена в мир Третий: весь пролетариат теперь там. В Первом мире теперь остался, почитай, один только прекариат, или, если нежнее, хипстеры — люди, которые заняты делами необязательными, несерьезными, а, значит, всецело зависящие от воли хозяина, что дает работу.

Любой новый класс роботов высвобождает новые миллионы рук и заставляет правительства изобретать очередной способ приставить к делу и кормушке орду ни на что путное не годной публики.

В Штатах, к примеру, появление робомобилей станет национальной катастрофой. Представьте: без работы останутся 3 с половиной миллиона дальнобойщиков, а без хлеба вместе с семьями втрое больше народу. Вымрут целые города в континентальной части страны, они живут за счет транзита: роботу-водителю, однако, не нужно ни есть, ни спать, ни нужду справлять — долой еще десяток миллионов торговцев бургерами и мотельной обслуги. Умрет бизнес, дающий четверть триллиона ВВП.

Ну, и сами посудите, благо автомотопилот или нет? Если б не этот и подобные эффекты, роботизация прошла бы бойко и в целом бы давно завершилась. Сейчас бы мы лишь законы робототехники шлифовали: «Не убий соробота-гуманоида, не укради программный код, не ушиби жену хозяина, не роняй гайки в машинное масло хозяина...» Собственно, безобидных способов массового применения программируемых самодеятельных механизмов найдено не так уж много. Это война и разрушение: здесь они даже общественно-полезное дело делают, поскольку, уничтожая ценности, создают спрос на новые. И забавки-игрушки — подраться да потанцевать на потеху публике.

Чжао Сицзянь, разработчик робота:

У нас уже был танцующий робот, а тут пришла в голову мысль создать робота-бойца. Само собой вышло выбрать «тайцзицюань» -- это и танец, и боевое искусство. Честно говоря, никаких трудностей ни с программированием, ни железом не было. Для изготовления таких машин на рынке есть все необходимые узлы; сочинены также необходимые языки управления. В общем, хоть бери да в серию запускай.

В нынешнем французском конфликте между народом и реформаторами, именно правительство выступает за социальное государство: такой вот парадокс. Французов хотят заставить больше работать, им станут меньше платить: так граждан сделают подобными китайцам, многочисленным, неприхотливым, трудолюбивым.

Зато Пятая республика сохранит все то, что было завоевано трудящимися за столетия революций и «жакерий»: меньше будет сладкой социалки, чем было, но ведь пирог национального богатства в целом усыхает. Статистика это маскирует, но государственный и частный долг, напротив, демаскируют. Французы, по уровню сытости, ползут вспять по временной шкале, сейчас как раз где-то достигли первой половины шестидесятых и сваливаются в очень несытые 50-е. Будь власти страны радикальными либералами, они бы не просто трудовой кодекс отменяли, а роботами страну населили: с умной железкой поди поспорь за место под солнцем.