Будущий президент США — рептилоид или уголовница? Хиллари Клинтон рискует оказаться под следствием

Даже неловко как-то, право слово: совсем недавно все те, кто интересовался данным вопросом, полагали, что назвать будущего президента Соединенных Штатов с уверенностью можно вот хоть сейчас, и на секунду не усомнившись. Теперь вот место чарующей простоты опять заступила томительная сложность: не ясно, как там и куда процесс потечет. И даже фамилий возможных триумфаторов снова стало больше трех.

Сюжеты американской президентской предвыборной кампании сочиняют гениальные авторы, с шекспировского масштаба дарованиями. Наверное, их черновики из мусорной корзины для Голливуда воруют. Хотя, не исключено, что такие залихватские загибы судьба изобретает. Но это вряд ли: где ей, слепой да тупой, без диплома Лиги Плюща?

Политическая борьба должна сохранять интригу до самой последней секунды, и здесь это делать умеют, что посложнее, чем снять полнометражку на сюжет «Angry Birds». Президентская кампания лишилась прежнего безусловного фаворита.

По Клинтон отбомбились гигатонным компроматом, в ближайшие дни она рискует оказаться под следствием

и, в итоге, Хиллари может стать первым президентом, против которого процесс об импичменте начнется еще до избрания.

Итак:

— Опубликованы данные о зарубежном финансировании кампании Клинтон: причем, установить происхождение части денег вообще не удалось.

— Федеральное бюро расследований готовит доклад о деятельности Хиллари на посту секретаря Госдепа, и он, насколько известно, получается крайне нелестным.

— Американские эксперты внезапно обнаружили, что кризис недвижимости, который в 2008-ом едва не привел к общенациональной катастрофе, спровоцировали опять же Клинтоны — Билл и Хиллари.

— Продолжается расследование по поводу того, что секретарь Госдепа вела переписку с домашнего компьютера, который позднее взломал румынский хакер. И из переписки этой явствует, среди прочего: американский посол в Ливии был убит, возможно, из-за халатности Клинтон. Суд рассмотрит вопрос о возбуждении против нее уголовного дела через пару дней.

Хиллари Клинтон, вероятный кандидат в президенты от демократов:

Расследование показало, что использование домашней почты — обычное дело для секретарей Госдепа. И когда я там работала, все об этом знали. Сейчас бы, конечно, я действовала иначе. В любом случае, это сущие пустяки в сравнении с опасностями, которые несет избрание президентом Дональда Трампа. А мною занимаются уже много месяцев. 11 часов я провела на допросах следственной комиссии по трагедии в Бенгази. Все подробности есть на моем сайте, и, заметьте: ничего не нашли, никакого повода для придирок.

Общепризнанный враг прогрессивного человечества, против которого единым фронтом выступают все корпоративные медиа, гарантировал себе поддержку депутатов республиканского конвента. Против него последовательно выступили все кумиры демократической публики: от геев и феминисток до профессора Хоккинга.

Стивен Хокинг, британский физик-теоретик:

Он демагог, который обращается к самым низменным инстинктам избирателя.

По социологическим опросам, на сегодня Клинтон выигрывает у Трампа всего 2% голосов.

Причем, армия ее сторонников будет лишь уменьшаться: по отношению к ней нет неопределившихся: кто не голосует «за», тот гарантированно проголосует «против». И передумать противники не способны: Клинтон вызывает ненависть лютую до тряских рук и налитых глаз.

А что известно про Трампа? Он миллиардер, хотя, возможно, и бедняк. Его богатство не принимает зримые формы, а, приняв, лопается пузырем. Он успел переименовать знаменитое казино Тадж Махал во что-то вроде «Трамп Махал»--и оно разорилось. Отель Плаза в Атлантик-Сити едва стала «Трамп-плаза», как заведение признали банкротом. Университет Трампа в Нью-Йорке был закрыт из-за финансового мошенничества. В магазинах ненадолго появились было флаконы водки «Трамп», стилизованные под золотые слитки. И даже это несгораемое предприятие прогорело. При этом как политик он — совершенный Вилли Старк из «Всей королевской рати»; даже своя роковая стенка у этого Шалтая-Болтая есть.

Дональд Трамп, вероятный кандидат в президенты от республиканцев:

Я построю великую стену, никто до меня такую не строил! И будет она сверхдешевой! И эта великая стена вытянется вдоль нашей южной границы. А заплатить за нее я заставлю мексиканцев, попомните мое слово! И вот я становлюсь официальным кандидатом от республиканцев. Я сделаю Америку великой снова. Я стану величашайшим президентом изо всех, кого создавал и создаст господь. Запомните мои слова.

Еще месяц тому назад интрига из этой кампании исчезла и, казалось, исчезла навсегда. Республиканцы выбирали из кандидатов, главные из которых описывались словами: «Оба хуже!». При всех скромных своих достоинствах, Хиллари выигрывала уверенно. И вдруг — новая точка бифуркации, из которой теперь расходятся даже не две тропки возможностей, но тысячи.

Если Клинтон пойдет на выборы с уголовным делом за спиной и неизбежным импичментом, то важно уже даже не кто кандидат в президенты, а кто кандидат в вице-президенты. А, может, хотя и победившая на праймериз, Хиллари не выдвинут демократы, но впишут в бюллетени фамилию Сандерса. Это будет поруганием традиций, понятно, но и торжеством здравого смысла.

Или, например, республиканский конвент: на праймериз Трамп набрал количество голосов, которое гарантирует ему выдвижение кандидатом. Но делегатов июльского конвента никто не вправе обязать голосовать так, а не иначе: одна лишь традиция требует этого. А вдруг ею пренебрегут в силу чрезвычайных политических обстоятельств?

В любом случае, Дональд Трамп с каждым днем выглядит всё более вероятным президентом и даже уже почти неизбежным:

и в рациональную американскую жизнь всё чаще вторгается какое-то апокалиптическое безумие. В Далласе электронные дорожные указатели, вместо температуры и «Езжай тише», вдруг сообщают: «Дональд Трамп — рептилоид, подосланный враждебными инопланетянами». Двое суток властям не удавалось их перепрограммировать. В итоге, просто отключили.