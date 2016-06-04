Израильтянин накормит весь мир тараканами: ООН поможет ему в этом

Новости Израиля. Энергичный израильтянин взялся решить глобальную проблему голода: небескорыстно, само собой. Некто Дрор Тамир хочет накормить землян червями, тараканами и кузнецами-кузнечиками, причем, встречает в этом своем начинании самую деятельную поддержку международного чиновничества.

Утопист — это исчезающая разновидность «человека разумного». Сейчас изо всех стратегий обустройства людского счастья, применяется только одна: «Надо у обывателя что-нибудь отнять или как-нибудь ему насолить, а он в ответ на этот вызов начнет с бедствием бороться и, в итоге, райскую жизнь себе устроит». Рецепт хорош, но пока удался лишь в первой своей части: гадости делают все, кому ни лень, но среднестатистическому человеку лучше не становится.

И вот нашелся культурный герой, который обещает нас всех спасти и осчастливить. И пришел сей пророк из Земли Обетованной, понятное дело.

Некто господин Тамир затеял переучить землян вкушать насекомых,

обгладывать, причмокивая, хитиновые покровы, перепончатые крылья, многосуставные лапки.

Дрор Тамир, основатель «Tsartsar Steak»:

Уверен, что насекомые вообще и кузнечики в частности—это решение проблемы голода. Питательные вещества здесь содержатся уникальные, в насекомых до 70 % одного только протеина. Усваивается легко. Самое замечательное — прорву кузнечиков проще просто вырастить.

Авантюристом израильтянина не назовешь. История взаимоотношений человека с насекомыми подтверждает: не только нас глодают черви, но и мы на многое способны.

Гусениц и древесных жуков охотно едят африканские пигмеи:

правда, за это их самих едят многие окрестные народы. Это и каннибализмом не считается, поскольку насекомоядность карликовых племен позволяет их за людей не считать. В Камбодже и Лаосе, кхмеры и другие местные народы выдумали насекомоядение в качестве туристического аттракциона в 90-е: иностранцев обмануть получилось, но сами туземцы, без посторонних глаз, жучино-тараканьих яств не коснуться.

Однако Всемирная продовольственная программа нам обещает, что от предрассудков нас скоро избавит голод: специалисты

ООН считают, что тараканы — такой же благородный источник белков и калорий, как любой другой,

и не в нашем положении крутить носом. В этом смысле, спаситель Тамир из Нетании появился как раз вовремя. Ежегодный мировой дефицит продовольствия оценивается в 3,5 миллиарда долларов: в кузнечиках это будет много дешевле, на порядок и, глядишь, международное сообщество эти довольно скромные деньги, наконец, найдет.

У кузнецов тех же есть замечательное свойство: за 2 месяца они способны умножиться пятисоткратно.

В случае с тамировой фермой – с 2 тысяч до миллиона. В Западной Африке израильтянин уже открыл филиал своей конторы, о поставках в Европу уговорился: с Америкой пока проблемы — там сильнее «тьфу-фактор», как его называет провозвестник насекомоядения.

Ну, ООН уже подключилась: ввести прогрессивную моду и заставить человечество лузгать жуков — дело пустяковое. Планетарные медиа и не к такому людей приучали в исторически обозримые сроки: в истории белое легко меняют на черное, целые народы переучивают или создают, даже инстинкты форматируют, включая половые: тяжело ли тут тараканами накормить?