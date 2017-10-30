Креативные идеи, нанотехнологии и совместные проекты: что обсуждают ученые на научной конференции в Минске

Новости Беларуси. Минск стал центром молодежной научной мысли 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 300 ученых из 12 стран, среди которых Россия, Германия, Австрия, Польша, Египет, съехались в белорусскую столицу на международную конференцию.

Кроме возможности обменяться опытом и идеями, форум стал площадкой для реализации совместных проектов. Эту встречу уже назвали одной из ключевых в рамках Года науки в Беларуси.

В этой лаборатории Института прикладной физики о космосе не мечтают – успешно работают на космическую промышленность. На экспериментальном столе – часть ракетного двигателя, обшивки. Именно наши ученые обеспечивают коллег-ракетостроителей необходимыми измерительными приборами.

Егор Гнутенко, научный сотрудник Института прикладной физики Национальной академии наук Беларуси:

Чтобы двигатель отработал положенное ему время и вывел, соответственно, нагрузку на орбиту, необходимо применять достаточно много инженерных решений. Этот прибор контролирует толщину покрытий. Если по технологии не будет соблюдена толщина покрытия, то здесь происходит прогар. Двигатель выходит из строя катастрофически.

У молодого ученого – большие научные планы. Практически все они связаны с покорением космоса. Но и проблемы земные исследователям не чужды.

Юлия Бешанова, СТВ:

Это уже разработка будущего. Физика идет навстречу медицине. На этой платформе, где достаточно сложно удержать равновесие, нужно выполнять физические упражнения. Давать задания будет смартфон. Он же будет контролировать качество выполнения зарядки.

Поделиться опытом и оценить научные достижения коллег из 12 стран мира. В списке приглашенных на конференцию – исследователи из России, Германии, Австрии, Казахстана, Украины, Польши, Азербайджана, Армении, Египта. Для молодых ученых международный форум такого уровня – уникальная площадка для диалога. В залах академии наук не только «витают идеи», но и «запускаются» совместные международные проекты.

Махмут Томанов, председатель Совета молодых ученых при фонде первого президента Республики Казахстан – лидера нации:

Мы как раз приехали для того, чтобы запустить совместные казахстанско-белорусские проекты. Где-то, может быть, это стартапы, малые инновационные компании.