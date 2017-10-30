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Креативные идеи, нанотехнологии и совместные проекты: что обсуждают ученые на научной конференции в Минске

30 октября 2017 16:49
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Новости Беларуси. Минск стал центром молодежной научной мысли 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 300 ученых из 12 стран, среди которых Россия, Германия, Австрия, Польша, Египет, съехались в белорусскую столицу на международную конференцию.

Кроме возможности обменяться опытом и идеями, форум стал площадкой для реализации совместных проектов. Эту встречу уже назвали одной из ключевых в рамках Года науки в Беларуси.

В этой лаборатории Института прикладной физики о космосе не мечтают – успешно работают на космическую промышленность. На экспериментальном столе – часть ракетного двигателя, обшивки. Именно наши ученые обеспечивают коллег-ракетостроителей необходимыми измерительными приборами.

Егор Гнутенко, научный сотрудник Института прикладной физики Национальной академии наук Беларуси:
Чтобы двигатель отработал положенное ему время и вывел, соответственно, нагрузку на орбиту, необходимо применять достаточно много инженерных решений. Этот прибор контролирует толщину покрытий. Если по технологии не будет соблюдена толщина покрытия, то здесь происходит прогар. Двигатель выходит из строя катастрофически.

У молодого ученого – большие научные планы. Практически все они связаны с покорением космоса. Но и проблемы земные исследователям не чужды.

Юлия Бешанова, СТВ:
Это уже разработка будущего. Физика идет навстречу медицине. На этой платформе, где достаточно сложно удержать равновесие, нужно выполнять физические упражнения. Давать задания будет смартфон. Он же будет контролировать качество выполнения зарядки.

Поделиться опытом и оценить научные достижения коллег из 12 стран мира. В списке приглашенных на конференцию – исследователи из России, Германии, Австрии, Казахстана, Украины, Польши, Азербайджана, Армении, Египта. Для молодых ученых международный форум такого уровня – уникальная площадка для диалога. В залах академии наук не только «витают идеи», но и «запускаются» совместные международные проекты.

Махмут Томанов, председатель Совета молодых ученых при фонде первого президента Республики Казахстан – лидера нации:
Мы как раз приехали для того, чтобы запустить совместные казахстанско-белорусские проекты. Где-то, может быть, это стартапы, малые инновационные компании.

Мы хотели бы с белорусскими коллегами запустить те проекты, которые будут ориентированы на рынок, в дальнейшем, может быть, и экспорт.

Серьезная научная школа плюс креативные идеи. И вот уже о нашей стране говорят, как о новой «Кремниевой долине». О желании сотрудничать с отечественными исследователями заявляют многие международные организации.

Тома Сьюзи, вице-президент Европейской молодежной академии наук:
Я здесь для того, чтобы наладить связи с Академией наук Беларуси, познакомиться с основными направлениями исследований, которые проводятся в вашей стране.

Я работаю в области нанотехнологий и создания новых материалов. Думаю, мы сможем наладить сотрудничество в этой сфере и будем проводить совместные исследования.

Глобальную борьбу за светлые головы в Беларуси, можно сказать, выиграли. Система грантов, финансирование смелых проектов. Вот и по итогам сегодняшнего форума самым интересным разработкам будет оказана ощутимая поддержка.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси
Мы рассмотрим предложения ученых и примем решения: и о внедрении поддержки молодежи, и по повышению заработной платы, и по жилищным вопросам.

В программе конференции – доклады ученых, мастер-классы, пленарные лекции, панельные дискуссии и круглые столы. Отличная возможность для будущих научных светил вывести белорусскую науку на новые исследовательские орбиты.

# Белорусская наука # Владимир Гусаков

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