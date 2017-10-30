«Экорес» о полигоне «Тростенецкий»: «Учитывая сегодняшние объёмы, срок сократится более, чем в 2 раза»

Новости Беларуси. О задачах при переработке и использовании отходов говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Инна Савёлова, заместитель главного инженера по производству унитарного предприятия по обращению с отходами «Экорес»:

Приведу некоторые цифры. Предприятие эксплуатировало 4 полигона. Полигон «Тростенец» – самый старый полигон, эксплуатировался 50 лет. В нём захоронено 5 миллионов тонн. Если рассматривать полигон «Тростенецкий», который был открыт в 2007 году – самый молодой полигон, который в настоящее время взял на себя всю нагрузку, с учётом закрытия полигона «Северный».

За 10 лет он разместил на своих площадях 6 миллионов.

То есть, уже мы видим динамику. То есть, отходы растут, количество их растёт. Если проектная мощность «Тростенецкого» полигона и сроки его эксплуатации предусмотрены до 2030 года, учитывая сегодняшние объёмы, срок сократится более, чем в 2 раза. Через 5 лет проблема станет острой, и нам нужно решать сегодня, куда мы завтра эти отходы разместим.