Лукашенко: во взаимоотношениях Беларуси и Азербайджана нет никаких проблем

В отношениях Беларуси и Азербайджана нет закрытых тем. Об этом 2 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами уже давно налажен диалог, как политический, так и экономический. При этом партнеры видят огромный потенциал для развития сотрудничества, в том числе для увеличения товарооборота. В прошлом году он превысил 400 миллионов долларов, с большей долей белорусского экспорта. Отношения Беларуси и Азербайджана активно развиваются, в том числе и благодаря частым контактам на высшем уровне. Глава государства посещал с официальными визитами Азербайджан пять раз, крайний – в мае 2024 года. Тогда в Баку по результатам переговоров Александра Лукашенко и Ильхама Алиева были достигнуты конкретные договоренности и поставлены конкретные задачи перед правительствами обеих стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень хотелось бы, чтобы наши договоренности, которые мы достигли во время моей последней поездки в гости к вам, были реализованы. Я вчера долго разговаривал с премьер-министром Беларуси по поводу экономических вопросов во взаимоотношениях Азербайджана и Беларуси. Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал, желательно, чтобы быстрее. Это хорошо, что в правительстве премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, потому что время такое. Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Мы как президенты вам мешать не будем, препятствовать этому не будем. Правительства должны ускоряться или замедляться по тем или иным проблемам. На международных площадках, вы знаете, у нас проблем нет. Мы поддерживаем друг друга, поддерживали, будем поддерживать. Я очень благодарен правительству Азербайджана и Президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают. Наши отношения – это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Вот наши личные отношения вплетены в ткань наших межгосударственных отношений. И это способствует тому уровню, который мы имеем во взаимоотношениях.