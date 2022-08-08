Профсоюзы провели мониторинг цен на школьные товары. Сколько стоит собрать ребёнка к 1 сентября?

Новости Беларуси. Где выгоднее собрать ребенка к 1 сентября? Белорусские профсоюзы провели мониторинг цен на школьные товары. Проверка проходила в торговых центрах и на школьных базарах всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцелярские принадлежности по самым доступным ценам можно приобрести в Гомельской области – на весь необходимый набор уйдет около 175 рублей. А в Витебской области аналогичная покупка обойдется почти в 210 рублей. Одежда для школьников меньше ударит по кошельку в Гродненской области. Одеть девочку можно за 700 рублей, мальчика – за 730. Дороже всего школьная форма обойдется семье старшеклассника из Минска. Здесь она стоит примерно 905 рублей. Родители девочек понесут наибольшие затраты в Могилевской области – на наряд уйдет 820 рублей. Профсоюзы ежегодно оказывают помощь в подготовке детей к школе.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

В этом коллективном договоре предусмотрены меры поддержки родителей, чьи дети обучаются в школах. Конечно, мы отслеживаем, чтобы эти меры безусловно выполнялись на предприятиях. Это очень важный вопрос, ввиду того, что мы провели мониторинг и отмечаем, что только на канцелярские товары по сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 10 %. Конечно, важно оказать первую помощь тем семьям, которые в этом нуждаются.