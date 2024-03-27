Профсоюзы Брестской области выбрали кандидатов в делегаты ВНС

Так называемая белорусская эмиграция не оставляет попыток расшатать страну. Очередным экзаменом для белорусов может стать 7-е Всебелорусское народное собрание. Об этом уже неоднократно предупреждал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача силовых органов – не допустить дестабилизации обстановки. Но ответственность и на каждом из нас: не исключается, что беглые будут пытаться использовать новые формы, чтобы создать напряженность в обществе. Готовыми нужно быть к любому развитию ситуации.

Предстоящее Всебелорусское народное собрание имеет особое значение. Впервые высший орган народовластия соберется в новом статусе, закрепленном в Конституции. И это будет еще одна опора государства. Формирование очередного созыва продолжается. 1 200 человек – такова предельная численность – представят самые разные сферы жизни. Со своими представителями определяются партии и общественные организации. Сегодня, 27 марта, кандидатов в делегаты ВНС выбрали профсоюзы Брестской области. На съезде Федерации профсоюзов Беларуси регион представят 10 человек.

Это лидеры организаций и предприятий, активисты профсоюзного движения, заслуженные работники и молодые специалисты. Среди главных критериев для выдвиженцев – стремление сохранить стабильность в обществе и способствовать развитию страны. Немаловажно придерживаться и основных целей и задач объединения – поддерживать и защищать человека труда, развивать систему социального партнерства.

Федор Немирович, заместитель директора по основной деятельности СДЮШОР № 3 Бреста: Это новый этап в моей жизни, так как я представляю все-таки спорт, хотелось бы донести какие-то новые положения, новые направления в развитии вообще спорта, физической культуры в нашем регионе.

Александр Рогачук, председатель Брестского областного объединения профсоюзов:

Эта работа шла уже не один месяц. Важно было найти таких людей, которые, помимо активного профсоюзного членства, имеют гражданскую позицию, имеют высокие качества патриотические, имеют производственные успехи.

Съезд Федерации профсоюзов Беларуси пройдет 5 апреля. На нем будут избраны 80 делегатов, которые представят объединение на ВНС.