Выгодная торговля и поставка белорусской техники – Владимир Кухарев встретился с послом Ирана

Минск и Иран активизируют сотрудничество на региональном уровне. Вопросы взаимодействия обсудили на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алирезой Санеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Говорили о взаимовыгодной торговле и поставках отечественной техники. Речь шла также об обмене делегациями и проектах в культуре и спорте. Кроме того, стороны видят перспективы сотрудничества в туризме, сферах здравоохранения и образования. Рассматривают возможность создания совместных предприятий.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь: Мы импортируем из Минска телекоммуникационную технику, искусственное и промышленное волокна, а также некоторые нефтехимические товары. Из Исламской Республики Иран в Минск поставляются продукты питания.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы видим, что у нас очень много перспективных направлений, которые прозвучали в ходе встречи с послом. Мы наметили направления деятельности: это вопросы взаимодействия в области торговли, промышленности, пассажирской техники, дорожной техники, медтехника и медпрепараты. Кроме того, очень серьезно можем поработать и в области культуры, образования, спорта.

В ближайшее время Минск и Иран определят направления сотрудничества. Будет подготовлена дорожная карта.