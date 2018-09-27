Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси совместно с сотрудниками прокуратуры приглашают на консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси совместно с сотрудниками прокуратуры приглашают на консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше сотни инспекторов профильной федерации готовы оказать юридическую помощь совершенно бесплатно. Так, с вопросами, связанными с защитой трудовых прав и социальных интересов, сможет обратиться каждый желающий.
Такие приёмы будут организованы каждый четверг. В 2018 году юристы помогли решить десятки проблемных вопросов. Большинство из них связаны с выплатой зарплат и восстановлением людей на рабочем месте.